Непотребительское поведение

Несмотря на рост оборота розничной торговли и посещаемости торговых центров Перми, их владельцы фиксируют снижение доходности. Это связано с инфляцией и изменением покупательских предпочтений. Покупки совершаются большей частью онлайн, а торговые центры жители региона используют в основном в качестве развлекательных площадок. В дальнейшем эта тенденция будет усиливаться, считают эксперты и участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Торговые центры сегодня для посетителей чаще всего место проведения досуга, а не шопинга

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Торговые центры сегодня для посетителей чаще всего место проведения досуга, а не шопинга

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно данным Пермьстата, оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — октябре 2024 года составил 649,1 млрд руб., что на 4,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Оборот общественного питания за 10 месяцев этого года составил 35,6 млрд руб., это на 8% выше уровня прошлого года.

Руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь Татьяна Букина выделяет несколько факторов, влияющих на растущие показатели. «Первое — это снижение инфляции. Дело в том, что годовая инфляции в Пермском крае в октябре 2024 года снизилась относительно предыдущего месяца на 0,48 п. п. Замедление инфляции в регионе произошло в основном из-за расширения предложения на рынке отдельных непродовольственных товаров»,— рассказала она. Госпожа Букина отметила, что на 7,2% в январе — октябре этого года вырос оборот розничной торговли в сегменте непродовольственных товаров. «Если происходит снижение уровня инфляции, потребительская способность населения увеличивается»,— говорит экономист.

Вторым фактором роста потребительской активности Татьяна Букина назвала рост заработной платы. «В условиях дефицита кадров и конкуренции за рабочую силу в стране в целом и в Пермском крае происходит рост заработной платы, который в краткосрочном периоде создает более уверенные ожидания потребителей и способствует увеличению расходов»,— поясняет она. Третий фактор — упрощение доступа к онлайн-торговле и к новым технологиям. Татьяна Букина отметила, что растет количество покупок через интернет. Так, по итогам первого полугодия 2024 года Пермь вошла в число лидеров по числу онлайн-покупок среди городов-миллионников. Прирост транзакций и оборотов на маркетплейсах составил соответственно 36% и 53%, уточнила эксперт ВШЭ.

В отделении Банка России по Пермскому краю рассказали, что в целом инфляционные процессы Пермского края протекают в одном направлении с российскими. Причиной повышенного потребительского спроса в Центробанке считают ускоренный рост зарплаты и высокие темпы роста потребительского кредитования. «Перегретый спрос позволяет производителям активнее переносить в цены возросшие затраты на сырье, материалы и запчасти, персонал, упаковку и логистику. Рост затрат вызван удлинением логистических цепочек, ограничениями импорта и международных расчетов. В значительной мере он также вызван нехваткой рабочих рук, что стимулирует рост зарплат»,— пояснили в региональном подразделении ЦБ.

Чтобы охладить кредитование, Банк России ужесточил денежно-кредитную политику. В результате повышения ключевой ставки Банка России в 2024 году выросли и ставки по кредитам. Во второй половине года в крае, как и в целом по стране, происходит замедление темпа роста потребительского кредитования, что, в свою очередь, должно способствовать замедлению инфляции. В Пермском крае темп роста выдачи новых кредитов на начало ноября заметно снизился — до 29%, задолженность выросла на 16%, до 312 млрд руб. «Можно ожидать, что в начале 2025 года рост розничного кредитования продолжит замедляться. Вместе с тем из-за повышения ставок по кредитам пермяки стали больше сберегать: на начало ноября объем депозитов вырос до 602 млрд руб.— это рекордный объем за последние годы. Все это будет способствовать замедлению инфляции»,— считают в региональном отделении ЦБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больший объем покупок приходится на онлайн-каналы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Больший объем покупок приходится на онлайн-каналы

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Неторговые точки Инфляционные процессы способствуют росту выручки торговых предприятий. Однако, как говорят участники рынка, этот рост не отражается на доходной части торговых центров. Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова отметила, что рост выручки фиксируют абсолютно все торговые предприятия, но это связано исключительно с уровнем инфляции. «Показатели торговых центров не очень хорошие: выручки хорошие, трафики хорошие, а маржинальность не очень», — уточнила госпожа Денисова. Она пояснила, что, несмотря на хороший трафик торговых центров, растет количество именно посетителей, а не покупателей. «Меняется потребительское поведение и происходит трансформация торговых центров. Увеличивается онлайн-торговля. Торговые центры никуда не денутся, но они очень меняются. И сегодня изменение идет в сторону превращения торговых центров в центры общественно-развлекательные»,— продолжает Елена Денисова. Она подчеркнула, что драйверами роста трафика ТЦ становятся фуд-корты. Кроме того, все торговые центры наращивают количество развлекательных операторов, не связанных с продажами товаров, растет сегмент детских развлечений. По словам госпожи Денисовой, развитие торговых центров в сторону расширения развлекательной составляющей — это общемировая тенденция, которая сегодня наблюдается и в Пермском крае. Торговые центры становятся многопрофильными, в них появляется больше услуг, сервисов, офисов и представительств компаний различных сфер деятельности.

Директор управляющей компании «Столица» Константин Копытов также отмечает, что по сравнению с прошлым годом трафик торговых центров остается стабильным, а некоторые ТЦ даже показывают небольшой рост. Например, посещаемость ТРК «Столица» в ноябре этого года выросла на 5% по сравнению с ноябрем предыдущего года. «Мы довольны своими цифрами,— заметил господин Копытов.— Люди идут. Другое дело, покупают или нет, мы не отслеживаем. Наша задача — завести людей внутрь. Сейчас тренд такой, что люди приходят в ТРЦ развлекаться. Здесь тепло, безопасно, работает туалет. Высок уровень спонтанных покупок и общепита». Константин Копытов также уточнил, что сегодня объем пустующих для аренды площадей не превышает 5%. «Интересный тренд: приходят арендаторы, открывают стартап, но некоторых хватает только на пару месяцев. Мы видим, что сегодня вымывается небольшой частный бизнес, который раньше был в районных торговых центрах. Рынок вынужден приспосабливаться к существующим условиям»,— поясняет господин Копытов.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев рассказал, что для рынка ТЦ крупных городов Прикамья по итогам периода января — начала декабря характерно незначительное отставание от прошлогодних показателей. Так, Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) по итогам 11 месяцев 2024 года оказался на 2% ниже показателей аналогичного периода 2023 года. При этом Mall Index как по объектам малых и средних форматов, так и по объектам крупных форматов зафиксирован в среднем на 2% ниже прошлогодних показателей.

По словам эксперта, это в том числе связано с эффектом относительно высокой базы прошлого года. «Тогда показатели посещаемости ТЦ в целом были выше за счет открытия в ТЦ новых магазинов на площадях, пустующих после ухода с рынка России иностранных брендов, и отложенного спроса. То есть постепенное заполнение качественных торговых центров благодаря активной экспансии в первую очередь российских игроков, открывавших магазины на площадях ушедших международных брендов, а также возращение в тех или иных форматах и юрисдикциях части ушедших ранее иностранных сетей в течение второй половины 2022–2023 годов способствовали росту аттрактивности объектов и, как следствие, приросту количества визитов со стороны потенциальных потребителей; эффект был усилен реализацией отложенного спроса (после сберегательной модели поведения потребителей в 2022-м)»,— пояснил господин Васильев.

Также, по его словам, не в пользу офлайн-точек идет конкуренция с онлайн-каналами продаж. «В целом в настоящий момент можно говорить о постепенной стабилизации рынка, и при сохранении текущих трендов можно ожидать, что далее отставание от показателей предыдущих периодов для аудитории ТЦ региона будет иметь тенденцию к сокращению»,— полагает эксперт. Он также считает, что в будущем сохранится тренд на изменение формата посещения торговых центров в сторону смещения интереса к досуговой части. По его словам, многие ТЦ адаптируют и корректируют свои концепции, увеличивая долю операторов соответствующих категорий в пуле арендаторов. «В этой части, помимо всего прочего, конкуренция с онлайн минимальна ввиду удовлетворения других социально-психологических потребностей»,— подчеркнул Михаил Васильев.

Ирина Суханова