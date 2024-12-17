Госдума ужесточила наказание за мятеж до пожизненного лишения свободы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ужесточении наказания за организацию и участие в вооруженном мятеже. Законопроект, который вводит различия между участниками мятежа, рассматривали во вторник, 17 декабря, сразу во втором и в третьем чтении.

За организацию или руководство мятежом вводится наказание от 15 до 20 лет заключения с ограничением свободы. Участие же в нем наказывается сроком от 12 до 20 лет с ограничением свободы на тот же срок. Если мятеж повлек смерть человека или «иные тяжкие последствия», тогда его организаторов и участников ждет лишение свободы от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. руб и ограничением свободы. В этом же случае суд может принять решение о пожизненном заключении.

Тот же законопроект вводит наказание иностранцам и лицам без гражданства, которые оказывают помощь противнику на территории РФ — сроки наказания варьируются от 10 до 15 лет, а также штрафом от 500 тыс. руб. до размера заработной платы или любых доходов осужденного за период до трех лет. Законопроект также лишает возможности террористов и мятежников выйти по УДО. Это коснется всех тех, кто содействовал террористической деятельности, проходил обучение в террористических целях, а также организаторов подобного сообщества.

Сейчас ст. 279 УК РФ ограничивается тем, что активное участие либо организация мятежа наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.

Подробнее о принятом законопроекте — в материале «Ъ» «В мятеж добавили измены».