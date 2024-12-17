Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Госдума ужесточила наказание за мятеж до пожизненного лишения свободы

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон об ужесточении наказания за организацию и участие в вооруженном мятеже. Законопроект, который вводит различия между участниками мятежа, рассматривали во вторник, 17 декабря, сразу во втором и в третьем чтении.

За организацию или руководство мятежом вводится наказание от 15 до 20 лет заключения с ограничением свободы. Участие же в нем наказывается сроком от 12 до 20 лет с ограничением свободы на тот же срок. Если мятеж повлек смерть человека или «иные тяжкие последствия», тогда его организаторов и участников ждет лишение свободы от 15 до 20 лет со штрафом от 500 тыс. руб и ограничением свободы. В этом же случае суд может принять решение о пожизненном заключении.

Тот же законопроект вводит наказание иностранцам и лицам без гражданства, которые оказывают помощь противнику на территории РФ — сроки наказания варьируются от 10 до 15 лет, а также штрафом от 500 тыс. руб. до размера заработной платы или любых доходов осужденного за период до трех лет. Законопроект также лишает возможности террористов и мятежников выйти по УДО. Это коснется всех тех, кто содействовал террористической деятельности, проходил обучение в террористических целях, а также организаторов подобного сообщества.

Сейчас ст. 279 УК РФ ограничивается тем, что активное участие либо организация мятежа наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет.

Подробнее о принятом законопроекте — в материале «Ъ» «В мятеж добавили измены».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...