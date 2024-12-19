Почти комфортная среда

Улучшение качества окружающей среды в городах и селах в последние годы стало важной частью планов развития региона. Согласно федеральному рейтингу «Индекс качества городской среды», в Прикамье 13 городов с благоприятной средой, остальные стремятся к этому званию. В прикамских городах обновляют общественные пространства, парки и скверы, ремонтируют дороги и тротуары. Эксперты, отмечая хорошие результаты этой работы, говорят о необходимости мер, чтобы сохранить созданное

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За последние два года благоустройство преобразило улицы Перми

Фото: Константин Долгановский За последние два года благоустройство преобразило улицы Перми

Фото: Константин Долгановский

Эксперты отмечают улучшение качества городской среды в городах Пермского края за последние несколько лет. Об этом свидетельствует и индекс качества городской среды, который для российских городов ежегодно составляют Минстрой России и финансовый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Согласно перечню, за 2023 год в Пермском крае на 16% выросло количество городов с благоприятной средой, за 2022-й — на 12%, за 2021-й — на 8%.

Рейтинг «Индекс качества городской среды» впервые представили в России в 2019 году. Работа над ним ведется по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ведение данного рейтинга должно способствовать улучшению городской среды, повысить индекс ее качества на 30% и сократить количество городов с неблагоприятной средой вдвое. Авторы рейтинга делят города России на группы, исходя из их размера и климатических условий. Города в каждой группе оценивают по 36 индикаторам, сгруппированным по шести типам городских пространств. Изучают жилье, общественно-деловую и социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства, зеленые территории, набережные, уличную инфраструктуру и общегородское пространство. Каждый тип пространств оценивается по шести показателям — это безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность среды и эффективность органов власти. Комфортной городская среда считается, если оценка города по этим параметрам составляет не менее 180 баллов.

По данным пресс-службы краевого правительства, по итогам 2023 года Пермский край достиг планового значения индекса, установленного Минстроем РФ,— 195 баллов. «В этом году определено 13 городов с благоприятной средой, список лидеров пополнился городами Верещагино, Кизелом, Усольем и Чайковским»,— отметил министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артем Балахнин на одном из недавних заседаний регионального правительства.

За год улучшили позиции девять городов: Пермь с индексом 220 (+12 баллов), Губаха — 211 (+1 балл), Березники — 217 (+14 баллов), Горнозаводск — 204 (+3), Оса — 237 (+13), Очер — 210 (+8), Краснокамск — 219 (+25), Чусовой — 204 (+13) и Чердынь — 222 (+11). Еще четыре города края впервые признаны комфортными для проживания: Верещагино (190), Кизел (191), Усолье (191) и Чайковский (196).

В группе средних городов наибольший индекс качества городской среды у Чайковского (196), у остальных — Соликамска, Лысьвы и Кунгура — оказался одинаковый показатель в 180 баллов. Среди малых городов самый высокий индекс набрали Оса (237), Чердынь (222), Краснокамск (219), Губаха (211) и Очер (210). У 11 городов, включая средние и малые, набралось по 180 баллов. Аутсайдером стал Гремячинск со 172 баллами.

Города ждут Благоустройство территорий играет значимую роль в формировании комфортной городской среды. Как сообщал на одном из ноябрьских заседаний краевого правительства губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, в 2024 году в муниципалитетах Прикамья благоустроили более 210 объектов. Работы велись по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». С 2019 года, за время действия проекта, в Пермском крае благоустроили более 530 общественных и свыше 1300 дворовых территорий. В следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в 43 муниципалитетах предполагается обу­строить 99 объектов — 49 общественных территорий и 50 дворовых пространств. На это из бюджетов разных уровней выделено более 1,1 млрд руб. По сведениям Артема Балахнина из минЖКХ Прикамья, жители активно участвуют в выборе пространств, которые надо привести в порядок. В этом году во Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства участвовали более 378 тыс. жителей края. Победителями стали 23 объекта на территории 22 муниципалитетов.

Кроме того, Пермский край ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Минстроя РФ. Так, в 2025 году планируется завершить реализацию двух проектов: «Междуречье» в Чердыни и «От Посадской слободы к Нижним соляным промыслам» в Усолье, и начать работы по пяти проектам-победителям этого года.

Минувшим летом федеральную поддержку получили инициативы по благоустройству общественных пространств в Осе («Три сюжета»), Соликамске («Слобода солеваров»), Березниках («Березники — город Авангард»), Усолье («Усолье строгановское. Между двух стихий») и Кудымкаре («Изъюр. От мифа к реальности»). Проекты предполагают комплексное преображение пространств набережных и общественных территорий в Березниках и Усолье. Главе краевого минЖКХ и благоустройства поручено обеспечить контрактацию по запланированным проектам благоустройства до конца 2024 года, чтобы приступить к строительству раньше срока.

Эксперты отмечают, что Пермь в 2023-м — в свой юбилейный год — совершила прорыв в благоустройстве. Этому способствовали не только проекты по ремонту и обновлению городских территорий, но и разработка и внедрение дизайн-кода улиц, основанного на мастер-плане Перми. Дизайн-код содержит обязательные и рекомендательные требования к таким пространствам, как парки, скверы, улицы, а также к элементам и объектам благоустройства. «В силу того, что дизайн-код является базовым документом и не содержит решений конкретных общественных пространств, он может быть использован для определения направления развития в области благоустройства для других муниципальных образований Пермского края»,— говорит директор «Института территориального планирования» Елена Ермолина. Эксперт также отмечает, что для муниципалитетов края в 2023 году приказом регионального минЖКХ и благоустройства были приняты Единые стандарты благоустройства муниципальных образований Пермского края. Опыт разработки дизайн-кода общественных пространств Перми стал во многом основой создания такого стандарта. Согласно приказу министерства, в Единых стандартах заложены методические рекомендации по обустройству общественных и дворовых территорий в муниципалитетах края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Институт территориального планирования» завершает разработку мастер-плана развития Березников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ «Институт территориального планирования» завершает разработку мастер-плана развития Березников

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2024 году «Институт территориального планирования» завершает разработку мастер-плана Березников. План содержит стратегические приоритеты для города на 2025–2040 годы и главные направления для развития. Одним из таких направлений является повышение качества городской среды, работа над благоустройством. В ближайшее время в планах института — разработать концепции преобразования территории Чердынского краеведческого музея, состоящего из целого комплекса музеев в Чердыни и Ныробе.

Не благоустройством едины Доцент НИУ «Высшая школа экономики — Пермь» Елена Зуева подчеркивает, что за последние два года качество городской среды в Перми значительно улучшилось. «Но не только благоустройство — признак комфортной среды. У нас отличная культурная среда, прекрасное образование на всех уровнях, общепит разнообразный и качественный, медицинских учреждений разного уровня много, доступность их беспроблемна. Я также могу довольно высоко оценить качество городской среды в Губахе, Березниках, Осе. Большой прогресс в Кудымкаре»,— рассуждает доцент НИУ ВШЭ — Пермь. Отмечая качество проводимого благоустройства, Елена Зуева обращает внимание на значительный негативный фактор — гололед зимой, и добавляет, что эту проблему надо решать.

База, на основании которой формируется индекс качества городской среды, должна быть репрезентативной и не искажающей информацию, подчеркивает эксперт. Доцент говорит о реальном эффекте подобных рейтингов. Например, когда иностранные студенты, которых в НИУ ВШЭ — Пермь учится немало, выбирают вуз, они выбирают и город, и при этом учитываются рейтинги территории обучения.

Глава Чердынского городского округа Анна Батагова объясняет высокий индекс качества среды в Чердыни несколькими факторами. Это небольшой город, где нет производств, загрязняющих окружающую среду, зато много парков и скверов, все необходимые локации — в шаговой доступности. В основном люди здесь проживают в частных домах, поэтому аварийного жилья не так много. Чердынь признают городом с благоприятной средой второй год подряд, но, чтобы это произошло, власти провели работу. Например, в «Яндекс Карты» внесли необходимые институции, поставив в картах отметки в местах размещения в Чердыни магазинов, пунктов питания, парикмахерских и прочего. Власти Чердыни также привлекают к созданию проектов благоустройства население. Жители участвуют в работе проектных групп, вносят свои предложения, которые учитываются в итоговых проектах.

«Город очень привлекает туристов, а значит, помимо комфорта для местных жителей, Чердынь должна быть комфортна и для туристов. Поэтому мы развиваем и туристическую инфраструктуру. Например, в этом году построен туристско-информационный центр, который позволяет любому гостю спланировать свое пребывание здесь, начиная от вопросов, где пообедать и разместиться, до того, что посетить и какие сувениры увести с собой»,— рассказывает госпожа Батагова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усолье впервые попало в рейтинг комфортных городов Прикамья по итогам прошлого года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Усолье впервые попало в рейтинг комфортных городов Прикамья по итогам прошлого года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Депутат краевого заксобрания, председатель комитета по социальной политике Сергей Ветошкин представляет в региональном парламенте Верещагинский, Сивинский, Карагайский, а также сельские территории Нытвенского и Очерского округов. Депутат родом из Верещагино (в 2023 году город набрал 190 баллов, +10 за год), поэтому с ситуацией в нем господин Ветошкин знаком хорошо.

В Верещагино за последние несколько лет за счет бюджетов разных уровней обновили немало объектов общественной инфраструктуры. «Чем больше делается для улучшения благоустройства территорий Пермского края, тем больше возникает желания эти проекты продолжать,— рассуждает Сергей Ветошкин.— Пока общественная инфраструктура обновляется в основном в центральных районах муниципалитетов. Теперь взор надо направить на благоустройство объектов в отдаленных микрорайонах». Такие объекты можно приводить в порядок с помощью проектов инициативного бюджетирования, где краевые власти финансируют 90% от объема работ, а остальное — из средств местного бюджета и частных денег.

По региональному закону об инициативном бюджетировании жители могут отремонтировать дома культуры, водопроводные сети, обустраивать спортивные и детские площадки и многое другое. Также, по мнению депутата, важно обеспечить сохранность и защитить от вандалов объекты общественной инфраструктуры, открытые спортивные сооружения, парки и скверы. «В решении этой проблемы могут помочь камеры наружного видеонаблюдения. Данный вопрос будем обсуждать с коллегами из исполнительной власти»,— добавил господин Ветошкин.

Евгения Ахмедова