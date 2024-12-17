В Сочи сошел сель на железнодорожные пути

В результате затяжных ливней в Сочи произошел сход сели на железнодорожные пути между станциями Дагомыс и Мамайка. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города, оползневой процесс произошел из-за переувлажнения грунта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным властей, селевая масса сошла со склона и оказалась на одном из двух железнодорожных путей. Сейчас специалисты РЖД работают над устранением последствий инцидента. В настоящее время движение осуществляется по второму пути. Задержки пассажирских поездов не превышают 10 минут. На место выехал восстановительный поезд. В устранении последствий непогоды задействовано более 40 железнодорожников и спецтехника.

Прогноз погоды на ближайшие дни остается неблагоприятным: обильные осадки, усиление ветра до 23 м/с и резкие подъемы уровня воды в реках ожидаются до 18 декабря. В горах возможны снегопады, а на высоте свыше 1 тыс. метров над уровнем моря существует риск лавиноопасности. На Черном море прогнозируют штормовую погоду с высотой волн до 4,5 м. Зимние пляжи по прежнему закрыты.

Во вторник также сошел оползень в поселке Дагомыс, который повредил подпорную стену одного из домов. Инцидент произошел рядом с домом №2/2 по улице Российской. На место происшествия выехала дежурная смена муниципальной службы спасения для оценки ситуации. Сейчас угрозы для жителей нет, и сотрудники администрации Дагомыса продолжают следить за обстановкой.

Мария Удовик