Эхо трехсотлетия

Прошедший юбилей краевой столицы помог укрепить позиции Прикамья в федеральных рейтингах. В 2024 году регион улучшил показатели качества общественного транспорта и благоустройства городской среды. Эксперты полагают, что поддерживать достигнутый уровень качества будет сложнее и результаты рейтингов могут стать дополнительным, но не решающим аргументом в пользу финансирования проектов региона. В региональном правительстве заявляют, что будут продолжать использовать все возможности для привлечения дополнительного финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Результаты работы правительства края (на фото — губернатор Дмитрий Махонин) по подготовке к юбилею Перми отразились в федеральных рейтингах

Фото: Илья Радченко Результаты работы правительства края (на фото — губернатор Дмитрий Махонин) по подготовке к юбилею Перми отразились в федеральных рейтингах

Фото: Илья Радченко

В 2024 году был опубликован ряд федеральных рейтингов, которые фиксируют эффекты 2023 года — юбилейного для Перми. В индексе качества жизни городской среды федерального Минстроя краевая столица улучшила свои позиции, набрав 220 баллов (на 12 баллов больше, чем в 2022 году), и сохранила 6-е место (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), разделив его с Уфой. Столица Прикамья опередила Новосибирск (213 баллов) и Екатеринбург (213 баллов), но уступила Ростову-на-Дону (223 балла), Краснодару (225 баллов), Казани (226 баллов) и Нижнему Новгороду (237). В другом индексе качества жизни городов-миллионников, от корпорации ВЭБ.РФ, Пермь по итогам 2023 года заняла второе место.

Кроме того, региональная столица второй год подряд сохраняет лидерство в рейтинге городов РФ по качеству общественного транспорта от центра компетенций Simetra. Город набрал 77,6 балла и опередил Новокузнецк (76,2 балла), Екатеринбург (75,1 балла), а также Нижний Новгород (71,81 балла) и Казань (70,7). Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не учитывались. При оценке аналитики учитывали транспортное обслуживание по пяти группам показателей: физическая доступность, ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития.

Региональные власти связывают хорошие позиции Перми в рейтингах с реализацией проектов по благоустройству города к 300-летию, на которые были выделены значительные средства из федерального бюджета. «Юбилей стал возможностью, чтобы привлечь внимание федерального правительства к Перми, что мы и сделали. Была разработана инфраструктурная программа „Пермь-300“, в которую вошло более 200 проектов. На этапе подготовки к юбилею были определены проекты-флагманы в каждой отрасли. Среди них были финансовоемкие, но очень нужные жителям региона объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры, дорожного строительства. Поэтому была выбрана стратегия: приступаем к этим проектам, рассчитываем на свои силы — средства краевого бюджета. И приступили — появилась краевая музыкальная школа, инфекционная больница, СК „Энергия“, объекты ОКН и другие. Параллельно прорабатывали с профильными федеральными ведомствами вопрос софинансирования со стороны правительства РФ. Когда уже есть проект, находящийся на госэкспертизе, или полным ходом идут работы на стройплощадке объекта, это выглядит более убедительно, чем просто презентация идеи. В результате ряд проектов Пермского края получили финансовую поддержку со стороны Федерации», — рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пермь сохраняет лидерство в рейтинге городов РФ по качеству общественного транспорта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Пермь сохраняет лидерство в рейтинге городов РФ по качеству общественного транспорта

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Эксперты также объясняют результаты края в рейтингах юбилейными проектами. При подготовке к 300-летию были выделены значительные средства на повышение уровня благоустройства, уровня развития общественного транспорта, дорожной сети и пешеходной инфраструктуры. «Мы видим, что, хотя юбилейный год уже прошел, Пермь по-прежнему хорошеет. Это говорит о том, что улучшение качества городской среды для руководства города и края — не временная мера, а системная работа. И это дает надежду, что свои позиции Пермь как минимум не ухудшит»,— считает декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова.

Экономист Антон Любич также полагает, что «позиции Перми в рейтинге качества жизни, безусловно, связаны с 300-летием краевой столицы и вложениями в проекты, связанные с этой датой». «Очевидно, что затраты на обновление городского транспорта, покупка новых трамваев и автобусов повлияли на высокую оценку краевой столицы авторами рейтинга. Если финансирование этой сферы продолжится, а транспортный парк будет своевременно обновляться, то Пермь может сохранить лидирующие позиции. Дополнительные бюджетные инвестиции требуются и для поддержания достигнутого результата в плане благоуст­ройства городской среды»,— отмечает эксперт. Вместе с тем он опасается, что привлекать федеральное финансирование будет сложнее.

Господин Любич полагает, что в первую очередь на выделение федеральных денег влияют не рейтинги, а другие факторы: способность региона исполнять свои социальные обязательства, регио­нальные программы по развитию субъектов РФ.

Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова, напротив, предполагает, что возможности для получения дополнительного федерального финансирования сохраняются. «К юбилейным датам регионы традиционно получают дополнительное финансирование из федерального бюджета. Сейчас мы на это больше рассчитывать не можем. Но остаются другие возможности, проекты и программы для получения федеральных субсидий. Многое будет зависеть от активности региональных властей: насколько оперативно они смогут отслеживать федеральные тренды и готовить заявки»,— подчеркивает эксперт.

Согласно данным, опубликованным на сайте регионального минфина, за 10 месяцев 2024 года в краевую казну из федерального бюджета поступило 20,1 млрд руб. Это на 37,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в 2024 году региональные власти рассчитывают на безвозмездные поступления из бюджета РФ 28,8 млрд руб. В 2023 году такие поступления составили 38,8 млрд руб. Источник в правительстве не считает эти показатели критичными: «Если не учитывать отдельно вырвавшийся вперед 2023 год, когда был пик поступлений федеральных средств, связанных с юбилеем, федеральное финансирование не снижается».

В пресс-службе правительства Пермского края заявили, что региональные власти продолжат работу по привлечению финансирования из федерального бюджета. «Пермский край продемонстрировал, что может справиться с реализацией инфраструктурных проектов любой сложности в любой сфере. Продолжаем держать эту планку: регион заявляется на максимальное количество федеральных конкурсов, проектов, субсидий. Главное — Прикамье выполняет взятые на себя обязательства. Поэтому держим курс на увеличение федерального финансирования»,— отмечают в кабмине.

Не только благоустройство Пермский край добился усиления позиций в рейтингах по ряду экономических показателей, и улучшение позиций региона там не связано напрямую с юбилеем Перми. Так, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата от Агентства стратегических инициатив регион переместился с 14-го на 9-е место.

По итогам 2023 года Пермский край разделил эту позицию с Липецкой и Воронежской областями. В сравнении с 2022 годом Прикамье обошло Ленинградскую, Саратовскую, Новосибирскую области, Приморский край, Карелию. При этом регион уступает не только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу, но и Тульской, Смоленской, Магаданской, Калужской, Тюменской, Новгородской и Нижегородской областям, Краснодарскому краю, Татарстану, Крыму и Чеченской Республике.

Как указано на сайте АСИ, рейтинг «оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию регионов в борьбе за инвестиции». Оценка осуществляется по четырем направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого и среднего предпринимательства.

В рейтинге Минэкономразвития РФ по уровню развития проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) Пермский край остался на 5-м месте. Регион вошел в пятерку лидеров вместе с Москвой, Санкт-Петербургом, Нижегородской и Ленинградской областями. Федеральное министерство оценивало субъекты РФ по результатам реализации проектов ГЧП в 2023 году и в предыдущих годах, работу органов власти, их открытость для инвесторов и готовность оказывать поддержку.

Эксперты расходятся в оценке показателей таких рейтингов. Экономист Антон Любич не склонен причислять Прикамье к числу регионов-лидеров по количеству привлеченных инвестиций. Председатель пермского отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов, напротив, считает данные рейтинга объективными. «В регионе активно применяются инструменты поддержки инвесторов. Например, около ста проектов признаны (региональными властями.— «G — Итоги года») приоритетными и могут рассчитывать на налоговые вычеты, различные меры административной поддержки, в частности на получение земельного участка без торгов»,— отмечает эксперт. «Плюс два года мы в сотрудничестве с другими объединениями предпринимателей активно внедряли региональный инвестиционный стандарт 2.0. В результате удалось поправить нормативную базу, упростить многие моменты для инвесторов, например, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. Поэтому положительная динамика не удивительна»,— добавил господин Теплов.

«Данные, на мой взгляд, вполне релевантные,— соглашается Татьяна Миролюбова.— Это заслуженный результат системной работы, которую проводит команда губернатора Пермского края: упрощение для инвесторов работы с ресурсоснабжающими организациями, предоставление налоговых преференций для резидентов индустриальных парков и технопарков, создание эффективного механизма обратной связи с инвесторами, упрощение инвестиционных правил для предпринимателей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Региональные власти связывают хорошие позиции Перми в рейтингах с реализацией проектов по благоустройству города к 300-летию

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Региональные власти связывают хорошие позиции Перми в рейтингах с реализацией проектов по благоустройству города к 300-летию

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Не самоцель, а инструмент В пра­вительстве Пермского края утверждают, что возможность получения дополнительного финансирования из федерального бюджета зависит не столько от места региона в каком-либо рейтинге, сколько от других достижений, прежде всего — исполнения национальных проектов и федеральных программ, по которым осуществляется финансирование из бюджета РФ (в рамках межбюджетных трансфертов, ФНБ, инфраструктурных бюджетных кредитов и так далее). «Если регион своевременно исполняет обязательства по стройкам и проектам, он получает возможность опережающего или дополнительного финансирования. У Пермского края здесь создан хороший задел на уровне федерации — это касается и сферы переселения из ветхого и аварийного жилья, и дорожного строительства, и строительства или капремонта школ, которых при поддержке федерации за последние три года возведены десятки — это рекорд за последние 30 лет. Подчеркнем, что на 1 ноября Пермский край по уровню достижения результатов и показателей нацпроектов занимает 3-е место в ПФО и 5-е в России. А в рейтинге правительства РФ по качеству управления региональными проектами в рамках нацпроектов по итогам III квартала 2024 года Пермский край занимает 1-е место среди субъектов России»,— поясняют в пресс-службе.

«Схожая ситуация и по госкомпаниям. Например, Пермский край стабильно находится в тройке по исполненным договорам догазификации — отсюда в том числе и дополнительные инвестиции „Газпрома“ в строительство новых газопроводов. Краевые власти серьезно занимаются развитием пассажирских транспортных и водных перевозок — и получают зеленый свет от Государственной транспортной лизинговой компании на поставку автобусов и судов»,— добавили в пресс-службе кабмина.

Политтехнолог Алексей Чусовитин полагает, что рейтинги могут использоваться для презентации региона федеральным властям и служить аргументом для выделения дополнительных средств: «Регион, участвуя в рейтинге, например, общественного транспорта, прихорашивается. И этот внешний макияж влияет на федеральных чиновников, которые принимают решения, сколько денег дать тому или иному региону, у них появляются аргументы в пользу того или иного субъекта. Успешные регионы усиливают, а тот, кто выделяет им средства, может гордиться своей компетентностью, говорить: здесь деньги не разворовываются, а идут в дело. Хорошо, что в Пермском крае понимают правила этой игры и участвуют в ней».

Политтехнолог Виктор Соколов считает, что позиции Пермского края в рейтингах не влияют напрямую на отношения с федеральными властями, но могут быть использованы в избирательной кампании, если, например, действующий губернатор Дмитрий Махонин решит выдвигаться на новый срок полномочий в следующем году. «Позиции региона в рейтинге могут стать аргументами для переназначения губернатора. С другой стороны, в условиях ограниченности возможностей федерального бюджета региону с хорошими показателями будет сложнее получить финансирование — зачем выдавать деньги тем, кто и так хорошо справляется. Думаю, в конечном счете многое здесь будет зависеть от лоббистских способностей главы региона»,— полагает Виктор Соколов.

Алексей Чусовитин также считает, что в текущих экономических условиях получить федеральные деньги станет труднее. «Это связано не столько с какими-то красивыми датами типа 300-летнего юбилея или масштабными проектами, а в целом с экономической ситуацией в стране. Получать деньги станет сложнее, и лоббистские возможности региона стоит усилить. Краевые власти, как марафонцы, должны быть постоянно настроены на долгую работу и борьбу, формировать региональную идентичность, привлекательный для федерального центра образ. Однако не стоит забывать, что в следующем году выборы губернатора и при определенных усилиях и настойчивости регион может рассчитывать на дополнительные 5–10 млрд руб., но не сразу»,— предполагает эксперт.

Константин Кадочников