Жизнь после бала

Есть ли жизнь после праздников? После 2023 года, который стал кульминацией 300-летия Перми, горожане замерли в ожидании. А что же дальше? Подготовка к празднику занимала жителей региона несколько лет. Юбилей стал настоящим драйвером развития Прикамья. Облагораживался не только город Пермь, но и другие территории Прикамья, которые так или иначе были включены в этот процесс. Были реализованы новые инфраструктурные проекты, организовано множество культурных мероприятий для всех жителей региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор GUIDE «Итоги года»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор GUIDE «Итоги года»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

2024 год показал, что с завершением юбилея в регионе развитие не остановилось. До сих пор видны атрибуты праздника: по региону курсируют брендированные к юбилею автобусы, и логотип «Пермь-300» красуется на сувенирной продукции. Продолжается возведение начатых ранее важных объектов, которые не успели завершить к юбилею, но не отказались от этих грандиозных планов. Например, в этом году завершилось строительство краевой музыкальной школы, продолжается строительство крупных спортивных сооружений, галереи.

Кажется, в прошедшие за время подготовки к юбилею годы была задана такая высокая планка, от которой теперь уже сложно отказаться. Поэтому край продолжает двигаться по пути усовершенствования уже по инерции. Главный вопрос заключается в том, что будет следующим драйвером развития региона. Сегодня Пермскому краю просто необходимо найти новые смыслы и новую стратегию, чтобы это движение продолжалось.