«Радиостанция Судного дня» передала 24 сообщения за сутки

Радиостанция УВБ-76, которую называют «радиостанцией Судного дня», передала 24 сообщения за сутки. Радиолюбители отмечают, что это самая крупная передача за всю историю существования УВБ-76.

Сообщения, о которых идет речь, транслировались 13 декабря с 9:09 до 17:24. Однако российские СМИ обратили на них внимание только сегодня, 17 декабря. Сообщения представляют собой набор чисел и кодовых слов, такой как «НЖТИ 54095 АЗБУКА 5075 8976», «НЖТИ 96094 БИЛЬЯРД 0626 2407». Последним, 24-м переданным сообщением было «НЖТИ 51733 БРОДОЩЕЛК 0683 5413».

Информацию о рекордной трансляции УВБ-76 опубликовала группа во «ВКонтакте», участники которой следят за радиостанцией. В посте говорится, что УВБ-76, которая вещает на частоте 4625 кГц со времен холодной войны, «осуществила самую "многословную" передачу в истории».

Превалирующую часть времени УВБ-76 передает жужжащий дежурный сигнал, который лишь иногда прерывается на зашифрованные послания. За характерный звук сигнала радиостанция получила свое второе название — «Жужжалка». Неизвестно, для чего предназначена радиостанция и что означают кодовые слова.

Подробнее о радиостанции — в материале «Ъ FM» «Что скрывает частота».