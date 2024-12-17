Бюджет Челябинска на 2025 год утвержден с дефицитом 562,5 млн рублей

Челябинская городская дума утвердила бюджет муниципалитета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Решение принято на заседании 17 декабря большинством голосов.

В 2025 доходы бюджета Челябинска составят 60,2 млрд руб., расходы — 60,7 млрд. По сравнению с первоначальными параметрами главного финансового документа на 2024 год рост доходов и расходов составил более 8%. Дефицит бюджета в 2025 году составит 562,5 млн руб.

«Проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы в полной мере отвечает текущим задачам, сбалансирован и учитывает наши действующие обязательства, национальные цели, а также меры по обеспечению решения наиболее социально значимых для жителей города вопросов», — сообщила председатель комитета финансов Челябинска Виктория Шин

По ее словам, дефицит будет обеспечен за счет свободных остатков бюджета 2024 года, а также средств от приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности. «Объем муниципального долга на 1 января 2025 года запланирован в размере 2,33 млрд руб. При этом в 2025 году необходимо будет погасить часть основного долга в размере 584 млн руб.», — сообщила Виктория Шин.

В общем объеме доходов меньшая часть — 26,8 млрд руб. — это собственные налоговые и неналоговые доходы города. Более 33,3 млрд руб. — межбюджетные трансферты. Структура расходной традиционно сохраняет социальную направленность. Так, 77% или более 47 млрд руб. направят на сферы образования, культуры, социальной политики и спорта.