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В Арском районе в ДТП с автомобилями «Иж» и Daewoo погиб человек

В Арском районе Татарстана произошло столкновение автомобилей «Иж» и Daewoo. В ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Иж» не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия. Мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Daewoo.

В результате пассажир Daewoo скончалась на месте. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают автоинспекторы.

В Гидрометцентре Татарстана рассказали, что местами в республике прогнозируют метели с ухудшением видимости до 1-2 км, на дорогах снежные заносы.

Диана Соловьёва

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