Бывший главный режиссер «Ленкома» Франдетти возглавил Большой театр в Ташкенте

Российский режиссер Алексей Франдетти назначен на пост худрука Большого театра им. Алишера Навои в Ташкенте. В театре назвали это событие «знаковым для культурной жизни страны».

«Родившийся в Узбекистане, российский режиссер, актер и педагог Алексей Франдетти, назначен художественным руководителем Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои»,— сказано в пресс-релизе.

В ташкентском театре рассчитывают, что 40-летний господин Франдетти поможет реализовать проекты, которые «обогатят культурную палитру не только Узбекистана, но и всей Центральной Азии».

Алексей Франдетти был главным режиссером «Ленкома Марка Захарова» в Москве почти два года, с сентября 2022-го. В июне 2024-го он сообщил, что покидает этот пост, но планировал продолжить работу с Геннадием Хазановым в Театре Эстрады. Наибольшую известность господин Франдетти получил как режиссер мюзиклов. Его первой постановкой стало «Пробуждение весны» в 2013 году, этот проект он реализовал вместе с Кириллом Серебренниковым.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспокойная хозяйственность».