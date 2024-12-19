Клиентский опыт

Сервис готовых полезных рационов Grow Food — один из клиентов Selectel — поделился с “Ъ” опытом использования облачных технологий. По данным агентства Infoline, Grow Food занимает второе место на рынке доставки рационов питания, а его выручка за 2023 год составила 4,27 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Компания, объясняет директор по разработке продуктов сервиса Grow Food Василий Федянин, фокусируется на ключевых направлениях бизнеса: производстве, разработке новых продуктов, продажах и развитии собственных программных решений для автоматизации внутренних процессов.

«Обслуживание IT-инфраструктуры — это сложная и ресурсоемкая область, которая требует постоянного обновления компетенций, инструментов и технологий. Передача этих задач внешнему провайдеру позволяет нам задействовать опыт и экспертизу профессиональной команды без необходимости формировать и содержать собственную инфраструктуру полного цикла»,— рассказывает господин Федянин.

По его словам, ключевые преимущества от использования облачных технологий заключаются в снижении операционных рисков за счет доступа к современным технологиям и оптимизации затрат. «Мы можем гибко масштабировать ресурсы под текущие задачи и нагрузки, избегая издержек на содержание избыточных внутренних мощностей»,— говорит он. В результате Grow Food повышает качество собственных IT-услуг и получает стабильно работающие системы, что положительно сказывается на клиентском опыте и скорости вывода новых продуктов на рынок, объясняет Василий Федянин.

При этом облачному провайдеру можно передать обслуживание только части своей инфраструктуры. «Мы делегируем облачному провайдеру обслуживание «низкоуровневой» инфраструктуры: поддержку и обновление облачных серверов, работу с Kubernetes-кластерами, обеспечение сетевой безопасности на уровне инфраструктуры, резервное копирование и мониторинг систем. В то же время ключевые области остаются под нашим контролем — это архитектура приложений, интеграция бизнес-логики, разработка и тестирование собственных сервисов, а также стратегическое планирование развития IT-систем»,— рассказывает господин Федянин.

Такой подход, по его словам, позволяет компании сосредоточиться на бизнесе и клиентах, а не тратить ресурсы на задачи, связанные с инфраструктурой. А кроме того, компания сохраняет полный контроль над критически важными элементами, которые формируют конкурентные преимущества и уникальность решений.

«В настоящее время наша ключевая цель — повысить масштабируемость и гибкость IT-инфраструктуры, чтобы быстрее реагировать на рост спроса и запуск новых цифровых сервисов. Основные задачи включают внедрение сервисных архитектур, микросервисных паттернов и углубленную работу с контейнеризацией (Kubernetes) для ускоренного развертывания и обновления приложений»,— объясняет Василий Федянин.

Другой возможностью для компании становится применение технологий машинного обучения и анализа больших данных. Эти инструменты, говорит он, позволяют более точно прогнозировать потребительский спрос, оптимизировать логистику и персонализировать клиентские предложения. А направлением, которому нужно уделять особое внимание, становится информационная безопасность. «Мы внедряем инструменты для раннего обнаружения аномалий и угроз, чтобы обеспечить устойчивость и защиту систем. Эти инициативы направлены на повышение операционной эффективности, ускорение вывода новых продуктов на рынок и улучшение клиентского опыта»,— рассказывает господин Федянин.

Для этого при выборе компании для поддержки IT-инфраструктуры Grow Food ориентируется на надежность и стабильность провайдера, его репутацию, а также опыт работы с проектами схожего масштаба и специфики. Также для компании важны гибкость и способность быстро масштабировать услуги под изменяющиеся потребности бизнеса.

«Мы ценим прозрачность взаимодействия — важно понимать, за какие услуги мы платим и какие результаты получаем. Не менее значимы техническая экспертиза провайдера, доступность квалифицированной службы поддержки и использование передовых решений, соответствующих отраслевым стандартам. Все эти факторы критически важны для наших бизнес-процессов»,— уверен Василий Федянин.

Кроме того, рассказывает он, передача части инфраструктуры облачному провайдеру еще и финансово оправданна. «Поскольку мы избегаем избыточных инвестиций в оборудование и обучение внутренней команды, переходя на гибкую модель оплаты за фактически потребляемые услуги»,— объясняет господин Федянин. Такой подход упрощает масштабирование бизнеса и ускоряет внедрение новых технологий.

«В стратегическом плане сотрудничество с внешним провайдером повышает маневренность бизнеса и снижает операционные риски. Это способствует росту устойчивости компании к внешним вызовам и повышает общую эффективность долгосрочного развития»,— заключает Василий Федянин.