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Коммерсантъ FM
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Секрет успеха: взгляд на продукт и маркетинг как на единое целое

Директор по маркетингу АТОЛ Максим Преображенский — о запуске новых продуктов

Над инновациями в любой компании всегда работает несколько подразделений, однако редко они выступают сообща, особенно на раннем этапе. Тесное взаимодействие маркетинга и команды, разрабатывающей продукт, необходимо для его успешного вывода на рынок. Такой комплексный подход является ключом к успеху любого проекта. О своем опыте рассказал директор по маркетингу АТОЛ Максим Преображенский.

Директор по маркетингу АТОЛ Максим Преображенский

Директор по маркетингу АТОЛ Максим Преображенский

Фото: Предоставлено пресс-службой АТОЛ

Директор по маркетингу АТОЛ Максим Преображенский

Фото: Предоставлено пресс-службой АТОЛ

Успех любой компании на рынке напрямую зависит от того, насколько команда разработчиков нового продукта и маркетинг находятся в тесном взаимодействии. Долгое время эти два важных подразделения рассматривались изолированно, что зачастую приводило к неэффективному продвижению товаров и услуг. Сегодня все больше компаний приходят к пониманию, что только комплексный подход, при котором продукт и маркетинг выступают как единое целое, способен обеспечить устойчивый рост и высокие показатели.

Ключ к успеху заключается в целостном восприятии продукта и его ценности для клиента. Маркетинг играет здесь жизненно важную роль, помогая раскрыть сильные стороны проекта и сформировать уникальное торговое предложение. Только при такой синергии компания может реализовать действительно успешный вывод решения на рынок, которое будет востребовано.

Одним из ключевых аспектов интеграции продукта и маркетинга является глубокое понимание целевой аудитории, ее болей и потребностей. Только на основе этого знания можно разработать продукт, максимально ориентированный на клиента. При этом важно вовлекать маркетинговую команду на ранних этапах разработки, чтобы они могли внести свой вклад в формирование концепции решения.

Комплексное взаимодействие продукта и маркетинга дает компаниям существенные преимущества. Во-первых, это более эффективное позиционирование и продвижение продукта на рынке. Во-вторых, улучшение восприятия бренда и рост лояльности клиентов. В-третьих, сокращение времени вывода продукта на рынок и ускорение достижения «точки безубыточности».

Чтобы воплотить в жизнь единый подход к продукту и маркетингу, важно создавать кросс-функциональные команды, где представители этих двух направлений тесно взаимодействуют. Необходимы постоянный обмен информацией и совместное принятие решений на всех этапах: от разработки до запуска и оптимизации. Ключевое значение имеет итеративный подход, при котором продукт и маркетинг проходят непрерывное тестирование и улучшение.

Взгляд на продуктовую команду и маркетинг как на единое целое — это ключ к успеху любой компании сегодня. Это требует тесной интеграции двух ключевых функций, но результат того стоит: более эффективное продвижение, рост лояльности клиентов и ускорение вывода продуктов на рынок. И как главный итог — позитивный отклик конечных пользователей нового решения.

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