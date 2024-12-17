Михаила Мудрика схватили за допинг

Украинский футболист Михаил Мудрик, выступающий за лондонский «Челси», оказался в центре крупного скандала. Купленный в прошлом году за €70 млн полузащитник сдал положительную допинг-пробу. В настоящее время игрок временно отстранен от участия в соревнованиях. Если наличие запрещенного вещества покажет и второй тест, ему будет грозить дисквалификация сроком до четырех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карьера украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика (с мячом) может оказаться под угрозой, если его вина в употреблении допинга будет доказана

Фото: Tom E. Puskar / AP Карьера украинского полузащитника «Челси» Михаила Мудрика (с мячом) может оказаться под угрозой, если его вина в употреблении допинга будет доказана

Фото: Tom E. Puskar / AP

Михаил Мудрик, 23-летний украинский полузащитник лондонского «Челси», провалил допинг-тест. Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба, а затем информацию подтвердил и сам футболист. Игрок заявил, что «никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил», отметив, что ситуация стала для него «полным шоком».

О концентрации запрещенного вещества в пробе А не сообщается. По информации газеты The Telegraph, результат пробы Б (ее проверка проводится в случае положительного результата пробы А) еще неизвестен. То есть пока речь идет лишь о временном отстранении Мудрика. В случае если результат повторного анализа будет отрицательным, появится основание для закрытия дела. Однако еще один положительный тест будет чреват серьезными последствиями.

Официальные источники не называют вещество, которое было обнаружено в организме Мудрика. В то же время портал The Athletic сообщает, что в анализе, который футболист сдал вскоре после ноябрьской паузы на матчи национальных команд, нашли следы мельдония.

Он находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов с 2016 года и входит в группу «гормоны и модуляторы метаболизма».

Лекарственный препарат мельдоний был разработан в СССР, а точнее, в рижском Институте органического синтеза Академии наук. В клинической практике мельдоний используется в основном для лечения сердечных заболеваний. В спорте он может быть полезен, поскольку повышает выносливость и работоспособность, а также ускоряет процесс реабилитации. С использованием препарата был связан один из крупнейших допинговых скандалов нынешнего столетия: в начале 2016 года пробы на мельдоний провалили более 150 атлетов по всему миру, преимущественно из России и Восточной Европы. Самой громкой стала история теннисистки Марии Шараповой: она призналась, что пользовалась препаратом, и получила двухлетний запрет на участие в соревнованиях (позже Спортивный арбитражный суд в Лозанне — CAS — сократил срок дисквалификации до 15 месяцев).

В худшем случае спортсмен может быть дисквалифицирован на срок четыре года. Такое наказание было вынесено и по итогам последнего крупного допингового процесса в футболе.

Его понес бывший игрок «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, которого уличили в употреблении запрещенного препарата в прошлом году (в деле француза фигурировало другое вещество — тестостерон). Правда, и здесь CAS пересмотрел срок дисквалификации. Его сократили до полутора лет, а это означает, что Погба сможет вернуться на поле уже в марте следующего года.

Контракт Погба с «Ювентусом» был расторгнут «по обоюдному согласию» практически сразу после объявления о дисквалификации. Мудрик, купленный «Челси» у донецкого «Шахтера» в январе 2023 года за €70 млн (с учетом бонусов эта сумма может достичь €100 млн), но так и не закрепившийся в стартовом составе лондонцев, может оказаться в таком же положении. На данный момент финансовые обязательства «Челси» перед игроком продолжают действовать. Его соглашение с клубом рассчитано еще на шесть с половиной лет (контракт был продлен перед началом текущего сезона).

Нельзя исключать, впрочем, и вариант с полным отсутствием дисквалификации. Согласно антидопинговому кодексу FA, самое мягкое наказание — выговор — может быть объявлено в случае, если «участник или другое лицо способны доказать отсутствие значительной вины или халатности». Примерно так в 2024 году избежал дисквалификации теннисист Янник Синнер. Он сдал два подряд положительных допинг-теста, показавших наличие анаболического стероида клостебола, однако расследование независимой организации International Tennis Integrity Agency не обнаружило вины спортсмена, лишь указав на халатность медицинского персонала. Следствие приняло версию Синнера, согласно которой один из физиотерапевтов теннисиста использовал спрей, содержащий клостебол, для обработки порезов на своей руке, не проверив его состав, а затем без перчаток делал спортсмену массаж.

«Челси», судя по всему, нарушений не допускал, вовремя выведя Мудрика из состава. Украинец, сыгравший в 15 матчах текущего сезона и забивший в них три мяча, не появлялся на поле с 28 ноября, а в заявку команды не попадал с 1 декабря. Сначала главный тренер команды Энцо Мареска называл болезнь игрока в качестве причины его отсутствия.

Роман Левищев