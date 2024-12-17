Мишустин назвал ключевые направления работы ЕАЭС на ближайшие 20 лет
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определили направления работы до 2045 года. Было выделено пять приоритетов, в числе которых — продовольственная безопасность и технологическое развитие, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В интервью «Российской газете» он рассказал, что ориентиры работы изложены в декларации под названием «Евразийский экономический путь». Она была принята по инициативе России.
Господин Мишустин перечислил направления работы ЕАЭС:
- обеспечение рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе для укрепления продовольственной и энергетической безопасности;
- сотрудничество в сфере технологического развития — для этого запущен механизм финансирования кооперационных проектов из союзного бюджета, на него в 2024 году предусмотрели 1,8 млрд руб.;
- транспортная взаимосвязанность стран, в том числе за счет повышении эффективности логистических цепочек;
- формирование общего финансового рынка — для этого готовится соглашение о взаимном допуске брокеров и ценных бумаг на рынки друг друга;
- укрепление внешних связей ЕАЭС, предоставление Ирану статуса страны-наблюдателя при Союзе, переговоры с рядом стран о продвижении товаров ЕАЭС на глобальные рынки.
Михаил Мишустин добавил, что по итогам 2023 года доля национальных валют стран ЕАЭС в рамках взаимной торговли достигла 90%. «В "пятерке" принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права. В современных условиях это выгодно отличает нас от многих других региональных организаций»,— уверен он.
На прошлой неделе премьер-министры государств ЕАЭС провели в Москве заседание межправительственного совета и подвели предварительные итоги работы объединения в 2024 году. ВВП стран «пятерки» по итогам трех кварталов вырос на 4,5%.
Подробности — в материале «Ъ» «Премьеры вгляделись в результат».