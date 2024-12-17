Мишустин назвал ключевые направления работы ЕАЭС на ближайшие 20 лет

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) определили направления работы до 2045 года. Было выделено пять приоритетов, в числе которых — продовольственная безопасность и технологическое развитие, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В интервью «Российской газете» он рассказал, что ориентиры работы изложены в декларации под названием «Евразийский экономический путь». Она была принята по инициативе России.

Господин Мишустин перечислил направления работы ЕАЭС:

обеспечение рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, в том числе для укрепления продовольственной и энергетической безопасности;

сотрудничество в сфере технологического развития — для этого запущен механизм финансирования кооперационных проектов из союзного бюджета, на него в 2024 году предусмотрели 1,8 млрд руб.;

транспортная взаимосвязанность стран, в том числе за счет повышении эффективности логистических цепочек;

формирование общего финансового рынка — для этого готовится соглашение о взаимном допуске брокеров и ценных бумаг на рынки друг друга;

укрепление внешних связей ЕАЭС, предоставление Ирану статуса страны-наблюдателя при Союзе, переговоры с рядом стран о продвижении товаров ЕАЭС на глобальные рынки.

Михаил Мишустин добавил, что по итогам 2023 года доля национальных валют стран ЕАЭС в рамках взаимной торговли достигла 90%. «В "пятерке" принято слышать друг друга, доверять, искать и находить компромиссы, уважать нормы международного права. В современных условиях это выгодно отличает нас от многих других региональных организаций»,— уверен он.

На прошлой неделе премьер-министры государств ЕАЭС провели в Москве заседание межправительственного совета и подвели предварительные итоги работы объединения в 2024 году. ВВП стран «пятерки» по итогам трех кварталов вырос на 4,5%.

Подробности — в материале «Ъ» «Премьеры вгляделись в результат».