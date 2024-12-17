В РВСН рассказали о разработке новых ракетных комплексов, похожих на «Орешник»

В России завершается разработка широкой линейки ракетных комплексов, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. По его словам, они не менее эффективны, чем комплексы «Авангард» или «Орешник».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня о них знает весь мир — это гиперзвуковой блок комплекса "Авангард" и, конечно же, гиперзвуковое оснащение комплекса "Орешник". И это далеко не все примеры: на завершающей стадии разработки — широкая линейка не менее эффективных изделий, рассказать о которых время еще не пришло»,— сказал Сергей Каракаев в интервью газете «Красная звезда» (.pdf).

Как добавил начальник РВСН, Россия совершенствует свои стратегические ракетные комплексы с учетом возможной необходимости нейтрализовать средства противоракетной обороны США. По его словам, превентивный подход позволяет заранее выявлять возможные угрозы.

Сергей Каракаев также сообщил, что Москва поддерживает количество развернутых ядерных боеголовок на уровне, который установлен договором СНВ-3. При этом, уточнил он, Россия может увеличить их число, если подобные действия предпримут США.

Первое испытание ракетного комплекса «Авангард» прошло в декабре 2018 года. О применении баллистической ракеты «Орешник» в конце ноября 2024 года рассказал Владимир Путин. С помощью ракеты был нанесен удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре.

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