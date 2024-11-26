В Свердловской области за неделю было зарегистрировано 32,6 тыс. случаев ОРВИ

В Свердловской области за неедлю с 18 по 24 ноября было зафиксировано 32,6 тыс. случаев ОРВИ, что превышает показатели прошлой недели на 7,2%. При этом это ниже среднего многолетего уровня на 7,2%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Охват привиками в Свердловской области составил 57,8%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Охват привиками в Свердловской области составил 57,8%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большую часть в структуре заболеваемости (56,6%) составляют дети. За неделю всего было обследовано 785 человек. Были обнаружены риновирусы, вирусы SARS-Cov2, боковирусы, вирусы гриппа А и В, парагриппа и другие.

В Екатеринбурге за неделю было зарегистрировано 15,4 тыс. случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 6,4% и ниже среднего многолетнего уровня на 10%. Выше среднеобластного уровня заболеваемость оказалась в ЗАТО Свободном, Каменске-Уральском, Кировграде.

По данным на 22 ноября, против гриппа привито 2,393 млн жителей Свердловской области. Охват прививками составил 57,8%.

Анастасия Таначева