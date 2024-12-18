Глава Центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета, партнер-эксперт «Яков и партнеры» Илья Иванинский — об обучении «мягким навыкам»

Я считаю, что социальным навыкам не просто можно учить, а обязательно нужно это делать. Для меня социальные навыки — это подмножество «мягких навыков» (soft skills). В этот перечень входят навыки коммуникации, умение работать в команде, управленческие навыки, способность правильно понять задачу и решить ее. На эти навыки, на желание и возможность их развить мы очень внимательно смотрим при отборе абитуриентов в Центральный университет, который длится с ноября по август и состоит из ряда мероприятий, где будущие студенты могут себя проявить.

Сейчас существует два основных способа обучения социальным навыкам. Первый — это курсы, где прицельно учат именно какому-то из них. Второй подход предполагает встраивание задач на развитие социальных навыков в процесс приобретения профессиональных, так называемых «твердых навыков» (hard skills). Например, в Центральном университете есть курс по основам бизнес-аналитики, где мы предлагаем студентам сделать групповой итоговый проект для получения оценки. Это упражнение помогает развивать сразу три навыка — навык коммуникации, навык работы в команде и навык презентации перед аудиторией. Конечно, человеку, который прошел такую школу получения результата в университете, будет гораздо проще адаптироваться в дальнейшем к работе в компании.

Напротив, если человек все годы учебы в университете ни разу не столкнулся с работой в команде, где успех зависит не только от него самого, но и от слаженной работы группы людей, ему, конечно, будет тяжело адаптироваться в реальном мире. И даже если он поначалу будет хорошо справляться с индивидуальной задачей, то, как только он чуть-чуть продвинется по карьере, он столкнется с серьезными проблемами.

Один из важнейших социальных навыков, который необходим для работы в команде,— это способность работы в ситуации конфликта или расхождения взглядов. Такие ситуации являются неизбежной частью рабочего процесса, без них организация не может развиваться. Главное, к чему должны быть привычны молодые сотрудники,— это отстаивать свое мнение в работе с коллегами и стремиться разобраться в причине различия взглядов. Этот навык среди прочего необходимо вырабатывать в университете.

Почему это важно? Потому что взять под козырек или даже найти компромисс далеко не всегда является лучшим решением, когда дело доходит до разногласий относительно продуктов или услуг компании. Организации нужен лучший вариант решения, а не компромиссный.

Например, Джеффри Безос в одном из интервью сказал, что в компании Amazon компромиссы по рабочим вопросам практически запрещены. Если есть задача и есть несколько способов ее решения, то необходимо определить лучший. И те, кто отстаивал точку зрения, отличающуюся от принятой в итоге, должны быть способны принять это решение, даже если оно им не нравится, и продолжить работать над этим проектом с энтузиазмом. То есть важно уметь принять частные ситуации, которые человеку не нравятся, и продолжать, будучи частью команды, двигаться к общей цели.

Без этого умения возникает одна из самых больших проблем современных корпораций — скрытый конфликт. Вроде бы никто ни с кем не спорит, но и энтузиазма к работе у сотрудников нет. Более того, некоторые сотрудники могут даже саботировать работу компании, если в какой-то момент не были согласны с тем или иным решением. Поэтому очень важно стимулировать сотрудников высказывать свое мнение через различные каналы связи и приучать их к мысли, что несогласие с чем-то не должно сказываться на отношении к работе в целом. Руководители, в свою очередь, должны слышать тех, кто с ними не согласен, и искать в альтернативных мнениях источники роста для организации в целом.