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«Мы привлекаем тех, кто готов сделать Москву лучше»

Директор Центра развития карьеры правительства Москвы Татьяна Коломиец — о трудоустройстве молодых специалистов и развитии команды города

Привлечение начинающих специалистов на работу в государственные организации в условиях дефицита кадров — задача повышенной сложности. Но правительству Москвы удается не только вовлечь талантливую молодежь в реализацию проектов на благо жителей, но и мотивировать ее остаться в команде столицы. О том, как устроена работа с молодыми специалистами и как сформировать устойчивый кадровый резерв, рассказала в интервью «Карьера&Кадры» директор Центра развития карьеры Управления кадровых сервисов правительства Москвы Татьяна Коломиец.

Татьяна Коломиец, директор Центра развития карьеры правительства Москвы

Татьяна Коломиец, директор Центра развития карьеры правительства Москвы

Фото: Предоставлено Управлением кадровых сервисов Правительства Москвы

Татьяна Коломиец, директор Центра развития карьеры правительства Москвы

Фото: Предоставлено Управлением кадровых сервисов Правительства Москвы

— Правительство Москвы — крупнейший работодатель в городе. Какие специальности сегодня особенно востребованы и какую роль играют молодые специалисты в вашей кадровой политике?

— Молодые специалисты составляют значительную часть нашей команды и занимают важное место в общей стратегии по развитию городских кадров. Для примера: в 2023 году около 47% вакансий, закрытых Центром подбора персонала Управления кадровых сервисов, были заняты соискателями до 35 лет. Более того, в этом году 30% новых сотрудников — это совсем молодые ребята, которым еще нет 25 лет. Большинство из них — недавние выпускники вузов, которые только начинают свой карьерный путь, поэтому для них крайне важен первый опыт, так как это возможность понять, как устроена работа в городских структурах.

Привлечение молодых специалистов требует последовательной и системной работы. Чтобы сформировать у них интерес к нам, мы начинаем взаимодействовать с молодежью еще со школьного возраста — мотивировать молодого специалиста или даже студента сложнее, чем опытного сотрудника.

— Какие программы реализуются для привлечения молодежи?

— Мы внедрили комплексный подход к работе с молодежью и создали программы для школьников, студентов и молодых специалистов. Одна из важных инициатив — программа «Мосшкола» для учеников 10–11-х классов, которая позволяет ребятам пообщаться с экспертами и узнать, как устроена работа в правительстве Москвы, а еще освоить полезные для старта карьеры навыки, например навык эффективного общения с коллегами.

В рамках проекта мы проводим экскурсии и профориентационные мероприятия. Школьники узнают, как работают различные подразделения: это могут быть организации, отвечающие за инновации, транспортную систему и городское управление. Но самое главное, они видят, что все это — части единой экосистемы города. Например, самые разные цифровые сервисы — электронная школа, удаленное пополнение транспортных карт или запись к врачу через московские сервисы — это проекты, которые в том числе реализует правительство Москвы. И, работая у нас, молодежь сможет стать частью таких масштабных и полезных инициатив и увидеть результаты своего труда на практике.

Для студентов у нас есть программа «Команда Москвы» — на ней топ-руководители правительства Москвы делятся опытом со студентами, рассказывают о реальных примерах успешной карьеры, в том числе своей. Благодаря таким встречам ребята осознают, что для успеха нужно много работать, что трудности есть у всех, но можно их преодолевать, развивая определенные качества и навыки. А еще «Команда Москвы» мотивирует студентов работать над проектами, о которых знают все жители столицы.

— На какой карьерный трек могут рассчитывать студенты и выпускники вузов?

— Мы предлагаем студентам разные возможности для начала карьеры, например практику. Она длится от двух недель до двух месяцев, а проходить ее можно по учебному плану вуза или по своему желанию. Благодаря ей ребята начинают ориентироваться в структуре правительства, знакомятся с коллективом и получают опыт работы. Те, кто успешно завершил практику, получают возможность пропустить часть этапов отбора на оплачиваемую стажировку и попасть на финальный этап.

Стажировка в правительстве Москвы — наш флагманский проект, который мы запустили в 2011 году. Тогда мы часто сталкивались с мнением, что попасть в правительство Москвы можно только по знакомству, а работа на город неинтересная. Конечно, это не так, поэтому мы поняли, что нужно развивать HR-бренд и дать молодежи понятные условия того, как стать частью нашей команды.

На первый поток стажировки мы набрали 20 человек, а сама стажировка длилась целый год. С тех пор мы выросли и трансформировались. Теперь только за год к нам приходит до 500 стажеров, а программа для каждого из них длится полгода: каждые два месяца участники меняют команды и пробуют себя в разных задачах. Мы регулярно открываем новые направления — сейчас их девять: «IT-город», «Медийный город», «Социальный город», «Комфортная городская среда», «Правовое пространство», «Городская экономика и финансы», «HR-город», «Стажировка в Московском транспорте». Для студентов ветеринарных колледжей и вузов есть отдельное ветеринарное направление.

За все время стажировку прошли более 2 тыс. человек, около 60% из них остались работать в команде Москвы. Многие наши выпускники занимают высокие должности.

— В чем особенности HR-бренда правительства Москвы и как вы позиционируете его для молодежи?

— Мы стремимся показать, что работа в правительстве Москвы — это возможность участвовать в создании облика города и проектов, которыми пользуются миллионы горожан. Мы провели исследование и выяснили, что главный мотиватор работы для сотрудников — это чувство сопричастности и ощущение, что труд имеет реальную значимость. Наша основная идея «Твой город — твое дело» отражает именно эту концепцию.

Мы привлекаем людей, которым интересно вносить вклад в развитие города, кто разделяет наши идеи и готов работать в команде. Молодежные программы строятся так, чтобы вчерашние выпускники могли сразу увидеть конкретные результаты своего труда, а не работать «в стол». Это важная часть формирования HR-бренда, который мы продвигаем в молодежной среде.

— Какие требования вы предъявляете взамен, каким должен быть кандидат?

— Здесь нет универсального ответа, но есть одно качество, которое всегда выделяет кандидата — и это мотивация. Многие руководители говорят, что готовы обучить практически всему, если человек действительно горит своим делом. И когда мы видим, что кандидат нацелен на работу и готов прикладывать усилия, то вкладываемся в него.

— Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке труда Москвы и практически нулевую безработицу, как вам удается привлекать и удерживать молодых специалистов?

— Правительство Москвы выделяется за счет крупных инициатив и уникальных задач. У нас есть проекты, аналоги которым трудно найти, например программы по озеленению или созданию современных поликлиник с новыми стандартами. Любой наш проект — возможность не просто построить карьеру, а стать тем, кто прямо сейчас своими руками создает облик города.

— Насколько развита система профессионального обучения для сотрудников?

— Развитие и обучение сотрудников — это основа кадровой стратегии правительства Москвы. Управление кадровых сервисов предлагает бесплатные образовательные программы, онлайн-треки, VR-тренажеры, курсы, программы повышения квалификации, которые помогают сотрудникам и руководителям разного уровня освоить самые важные навыки — личностные и профессиональные.

Например, треки — онлайн-обучение, которое можно проходить в любое время,— доступны всем сотрудникам правительства Москвы. На реальных примерах из нашей работы можно научиться разным гибким навыкам: от эффективного анализа информации до управления проектами.

Из отдельных образовательных программ для руководителей я выделю «Урбан Лидер. СТАРТ», ведь она направлена на высокопотенциальных управленцев, которые только начали свою карьеру на руководящих позициях.

Для более опытных руководителей есть программа «Урбан Лидер» — она позволяет расширить навыки, подготовить себя и команду к более сложным вызовам. Также есть программы для руководителей из самых разных сфер. Например, для транспортной отрасли — «МTA. Управление в транспортной отрасли». Для медицинских организаций — сразу две программы: MPA «Управление в здравоохранении» и MPA «Управление медицинской организацией», а для образовательных — программа MPA «Управление в образовании». И это лишь часть наших проектов.

Мы понимаем, что постоянное развитие сотрудников делает команду сильнее и позволяет выполнять задачи на самом высоком уровне, справляться с самыми сложными вызовами и быть теми, кто приносит инновации, а не следует за ними.

Елена Иванова

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