Проблемы с качеством коммуникаций руководителя с командой чаще всего проявляются в вопросах обратной связи, что свидетельствует о том, что многие топ-менеджеры недооценивают ее важность. Это следует из нового отчета СберУниверситета. При этом сотрудники, которые больше всего удовлетворены коммуникацией, чаще всего встречаются с товарищеским и демократическим стилями коммуникации по рабочим задачам, а также коучинговым стилем по вопросам обратной связи и развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Аналитики СберУниверситета совместно с компанией «Рексофт Консалтинг» проанализировали коммуникации между руководителями и их сотрудниками. В исследовании под названием «А поговорить? Как руководители коммуницируют со своей командой» приняли участие 995 респондентов — 272 руководителя и 723 сотрудника. В качестве основы взята типология Д. Гоулмана. Каждый из стилей лидерства имеет свою специфику с точки зрения выстраивания лидером коммуникаций с командой: по содержанию общения, его эмоциональной окраске, степени директивности и вовлеченности подчиненных в диалог (подробнее см. врез).

Так, проблемы с качеством коммуникаций руководителя с командой чаще всего проявляются в вопросах обратной связи (36% сотрудников считают, что коммуникации руководителя в этих вопросах всегда качественные) и неформальных коммуникациях (39%). Для сравнения: в коммуникациях по рабочим задачам (доля «оптимистов» среди сотрудников — 55%), в сложных и нестандартных ситуациях — 49%. «Рабочие задачи и коммуникации в сложных/нестандартных ситуациях — это своего рода "обязательная программа" руководителя. Именно по этим аспектам чаще всего оценивают его эффективность. Логично, что именно здесь сосредоточен основной фокус внимания руководителя. А вот неформальные коммуникации, развитие сотрудников — это то, что некоторыми руководителями, к сожалению, воспринимается как "произвольная программа"»,— поясняет руководитель блока исследований и инноваций СберУниверситета Алексей Суханов.

Помимо общей оценки коммуникации руководителя, в ходе исследования респондентам также задавали вопрос о стилях коммуникации их начальников. Самый распространенный стиль коммуникации по рабочим задачам — визионерский (76%). Также очень выражены коучинговый (72%), демократический (72%) и товарищеский (67%). Что касается коммуникации по вопросам обратной связи и развития, то в этом случае главным образом присутствует демократический стиль (75%). В то же время в сложных и нестандартных ситуациях могут проявляться все стили, кроме эталонного. При этом директивный стиль редко встречается в коммуникациях по рабочим задачам. А его распространенность растет в других контекстах. В сложных и нестандартных ситуациях он применяется чаще других.

Сотрудники, которые больше всего удовлетворены коммуникацией, чаще всего встречаются с товарищеским и демократическим стилями коммуникаций по рабочим задачам, а также коучинговым стилем по вопросам обратной связи и развития. В сложных и нестандартных ситуациях они также предпочитают товарищеский, визионерский и коучинговый стили. Директивный стиль в рабочих задачах не способствует качественным коммуникациям. Однако в сложных и нестандартных ситуациях директивный стиль превращается в «положительного персонажа»: это один из распространенных стилей, которые фиксируют сотрудники, удовлетворенные коммуникацией в этом контексте.

«В моей практике коммуникации топ-менеджеров с подчиненными напрямую зависят от управленческого стиля лидера и от корпоративной культуры компании в целом. В последнее время, как ни странно, все чаще встречается директивный стиль, тогда как партнерство и демократия все также активно декларируются. Я это связываю с особенностями нынешнего периода и необходимостью быстро и четко реагировать на изменения окружающей среды. Здесь важны регулярные качественные коммуникации топов со своими подчиненными в части решения рабочих вопросов и сложных ситуаций. Еще одно наблюдение: развивающие коммуникации все чаще становятся неформальными. Но главное, что они есть»,— отмечает основатель кадрового агентства «Уникум» Виталина Левашова.

Как отмечает консультант практики «Развитие лидерства» консалтинговой компании Ward Howell Елена Ушарова, в крупнейших российских компаниях уровень коммуникации постепенно повышается. «Многие лидеры признают, что четко и грамотно выстроенная система коммуникаций в бизнесе практически напрямую отражается на вовлеченности и результативности сотрудников. В то же время в нашем недавнем исследовании о развитии руководителей среднего звена мы обнаружили, что руководители этого уровня по-прежнему часто испытывают сложности в решении таких вопросов, как дефицит кадров и их текучесть, риск потери сотрудников, удержание и мотивация, поддержание высокой вовлеченности, а сейчас еще и очень остро встает тема работы со стрессом и выгоранием. Кроме того, меняется поколенческое соотношение сотрудников: стало больше молодежи — с ней важнее уметь договариваться, чем вести коммуникацию в директивном стиле, что для многих руководителей становится серьезным вызовом по изменению себя и своих привычных подходов к общению с сотрудниками»,— говорит она.

Елена Иванова