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Коммерсантъ FM
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Типология стилей коммуникации руководства российских компаний, согласно результатам исследования СберУниверситета и «Рексофт Консалтинг»

  • Директивный
    Характеризуется прямыми указаниями и контролем над сотрудниками. Лидер принимает решения самостоятельно и предлагает четкие инструкции, чтобы достичь поставленных целей.
  • Эталонный
  • Основан на примере: руководитель вдохновляет сотрудников своими действиями и достижениями. Лидер — ролевая модель для остальных, он стремится к совершенству в своей работе.
  • Визионерский
  • Связан со способностью видеть будущее и создавать вокруг этого видения смыслы для команды. Лидер вдохновляет и мотивирует сотрудников, показывая им общую цель и путь к ее достижению
  • Коучинговый
    Основан на развитии потенциала сотрудников. Лидер помогает сотрудникам выявить свои сильные стороны, развивать навыки и достигать личных и профессиональных целей.
  • Демократический
    Основан на участии сотрудников в принятии решений и обсуждении проблем. Лидер стимулирует коллективную работу и сотрудничество, учитывая мнения и предложения всех членов команды.
  • Товарищеский
    Основан на тесном сотрудничестве и эмоциональной поддержке. Лидер устанавливает дружеские отношения с сотрудниками, создавая командный дух и взаимопонимание.

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