Природа берет свое

Агростраховщики в уходящем 2024 году побили рекорды не только по охватам застрахованных площадей, но и по величине страховых выплат и скорости их получения страхователями. На 2025 год у агростраховщиков и сельхозпроизводителей не менее амбициозные планы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основной вклад

Доля застрахованных посевов в этом году с учетом озимых культур под урожай 2024 года может превысить 20% от всей площади посевов и оказаться рекордной за последние годы, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. Как добавили в Банке России, в нескольких крупных аграрных регионах уже сейчас уровень покрытия страхованием посевных площадей превышает 25%. «На 2025 год на поддержку агрострахования из федерального бюджета выделено 5,8 млрд руб. субсидий. Это позволит расширить объемы такого страхования и повысить его проникновение»,— прокомментировали в ЦБ.

Корней Биждов отмечает, что «за десять месяцев текущего года агростраховщиками было застраховано 13,5 млн га посевов в 72 регионах РФ. При этом к концу 2024 года НСА прогнозирует, что доля застрахованных посевов достигнет не менее 14 млн га». Общие премии в сегменте агрострахования по итогам 2024-го составят 13,5 млрд руб., ожидает НСА.

Первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова заявила, что к 2030 году система агрострахования должна охватить не менее 30% сельхозплощадей.

Основной вклад в агрострахование приходится на страхование с господдержкой рисков в растениеводстве, животноводстве и страховании товарной аквакультуры.

По данным НСА, на 1 ноября 2024 года застрахованы сельхозживотные в 70 регионах РФ, общий охват промышленного сельхозпоголовья достигает 47% в целом по стране. В свиноводстве показатель приближается к 79%, в птицеводстве — к 60%. Охват крупного рогатого скота страхованием составляет 25% на начало ноября этого года.

Перспективы-2025

Зоряна Стойко, замдиректора по вопросам агрострахования ФБГУ «Агентство по сопровождению программ господдержки АПК», в качестве стимула к расширению агрострахования приводит опыт получения в 2024 году выплат по чрезвычайным ситуациям (ЧС). «Аграрии понесли существенные убытки, но именно в этом году актуальность страхования стала для многих очевидной, и необходимость существования самой системы господдержки доказана на практике. Многие аграрии заключали договоры страхования только ради повышенных субсидий, а получили выплаты в результате ЧС, которые тоже были очень масштабные в этом году. И полученные выплаты по договорам страхования не только стали для многих аграриев сюрпризом, но и привели их к осознанию того, что это направление очень нужно для их бизнеса»,— отметила Зоряна Стойко.

Генеральный директор СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин отмечает, что основными преимуществами программы страхования от ЧС являются ценовая доступность, простота заключения договора и осуществление выплат в максимально короткие сроки в случае наступления страхового случая: «В результате майских заморозков, атмосферной засухи, а также переувлажнения почвы, которые были зафиксированы в нескольких регионах РФ в этом году, "РСХБ-Страхование" осуществило выплаты 217 сельскохозяйственным предприятиям».

По данным НСА, на конец октября по программе агрострахования на случай ЧС застраховано 6 млн га посевных площадей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 67%. Доля данной программы в общей застрахованной площади составляет 46,5%, и в 2025 году тенденция к росту проникновения сохранится.

Директор по агрострахованию «СберСтрахования» Дмитрий Цветков говорит, что 2024 год наиболее явно подчеркнул значимость для отрасли недавно введенной программы страхования с господдержкой урожая на случай ЧС: «Весной на европейской территории России посевы погибали от заморозков и засух, а осенью, в период уборки урожая, регионы Сибири столкнулись с гибелью растений из-за продолжительных дождей и переувлажнения почвы. Важно также отметить высокую скорость и объем выплат по таким убыткам. Это сказывается на росте доверия сельхозпроизводителей к страховщикам. Под влиянием этих факторов мы рассчитываем на рост доли застрахованных фермерств в 2025 году».

Руководитель управления страхования агропромышленных рисков компании «Абсолют Страхование» Дмитрий Ямашкин указал на то, что рассчитывает на рост популярности в 2025 году программы страхования урожая на случай наступления ЧС природного характера, которая показала свою востребованность на рынке агрострахования. «Интерес к этой программе растет интенсивно»,— отметил эксперт.

С такими прогнозами согласен и управляющий портфелем по страхованию сельскохозяйственных рисков Страхового дома ВСК Константин Бадоев. По его словам, в 2024 году страховые компании продолжали развивать систему страхования от ЧС, и предварительные итоги уже дают представление о ее эффективности и перспективах на 2025-й. «Если в 2023 году страхование от ЧС составляло около 30% от рынка агрострахования, то, по предварительным данным, в 2024-м рост страхования по этой программе продемонстрирует значительный рост (до 50%). Что касается ВСК, то за десять месяцев 2024-го рост портфеля по страхованию урожая и насаждений составил 49%»,— отметил представитель компании.

Изменения назрели

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, которым, в частности, расширяется перечень страховых событий в животноводстве, а также снижаются максимальные франшизы до 30%. Законопроектом предусмотрено вступление данных изменений в силу 1 сентября 2025 года.

По словам страховщиков, законодательные изменения назрели, поскольку в случае с высокими франшизами шансы аграриев получить выплаты резко снижаются, поэтому и экономия на страховке за счет франшизы приводит к мнимой выгоде. Дмитрий Ямашкин отмечает, что по опыту уходящего года это особенно заметно. По словам господина Ямашкина, 2024 год наглядно продемонстрировал, как сельскохозяйственная отрасль подвержена колебаниям природы (возвратные заморозки, засуха, переувлажнение в период уборки культур), и только благодаря наличию широкой линейки программ агрострахования большинство сельскохозяйственных производителей смогли компенсировать свои производственные потери. На полноту полученной страховой выплаты повлияли условия договора страхования, включая уровни покрытия и франшизы. «В целом при мультирисковом страховании наличие высоких франшиз (35–50%) существенно снижает вероятность получения аграрием полноценного страхового возмещения за погибший урожай. Да, многим клиентам такой вариант удобен, так как он экономит бюджет, но стратегически такая практика может привести к недострахованию и невозможности получить адекватное возмещение при наступлении опасных природных явлений»,— отмечает Дмитрий Ямашкин.

По мнению Константина Бадоева, назрели упрощение процедур страхования, разработка стандартов для внедрения новых страховых продуктов, в том числе по страхованию качества урожая, индексных показателей, многолетних садов, аквакультуры.

Корней Биждов напомнил ситуацию, возникшую в рисоводческой отрасли, когда после крупного события с гибелью культуры производители обратились за разработкой специальных программ, но, когда ситуация стабилизировалась, полис купил лишь один производитель. «Соответственно, при диалоге с рыбоводческими хозяйствами при разработке программ мы будем запрашивать информацию о потенциальном охвате»,— уточнил Корней Биждов.

Председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета федерации Александр Двойных также обратил внимание на ряд проблемных зон, которые требуют особого внимания. В частности, задачи развития страхования товарной аквакультуры в европейской части России формируют пока неудовлетворенный запрос производителей на страховую защиту рыбоводческих проектов, в связи с чем требуется отработка нормативно-правового регулирования в данной области. По словам Александра Двойных, вопросами развития агрострахования в 2025 году займется специально созданная постоянно действующая рабочая группа при аграрном комитете Совета федерации.

Вера Склярова