Пятна мазута на 100 кв. м обнаружены у Керченского пролива после ЧП с танкерами

Спутниковый мониторинг зафиксировал у берегов Крыма, но за пределами Керченского пролива пятна мазута на площади примерно 100 кв. м к юго-востоку от места крушения танкеров. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный.

Он отметил, что новые пятна могут быть фрагментами от уже обнаруженных 3 тыс. т мазута. Господин Станичный добавил, что получить дополнительные данные о ранее выявленной мазутной массе пока не удалось ввиду облачности над районом наблюдений.

Специалист напомнил, что мазут представляет собой суспензию, и заявил, что ее движения на берегу не ожидается. Ранее ученые предполагали, что нефтепродукты могут вынести на кубанский берег Керченского пролива. «Может быть, обратным течением от берега отбило»,— поделился мнением собеседник агентства.

Утром 15 декабря в Керченском проливе произошли крушения двух танкеров. В 08:57 судно «Волгонефть-212», перевозившее мазут, получило разлом корпуса из-за сильного шторма. Спустя полтора часа танкер «Волгонефть-239» сдрейфовал к берегу и сел на грунт в районе мыса Панагия. В результате аварии один человек погиб от переохлаждения. Утром 16 декабря были эвакуированы 14 членов экипажа. Позднее в Минприроды России обнародовали сделанную с вертолета видеозапись места крушения танкеров.

Подробнее — в материале «Ъ» «С эвакуацией справились за сутки».