В столичные Кузьминки вернули свет

Комплекс городского хозяйства Москвы заявил вечером 16 декабря, что «энергоснабжение потребителей района Кузьминки в настоящее время осуществляется в штатном режиме».

Ранее жители района сообщали, что в нескольких многоэтажных домах на юго-востоке Москвы в районе Кузьминки на несколько часов отключили свет. Об этом, в частности, сообщил Telegram-канал Baza: по данным проекта, электричество пропало около 17:00 в домах 114-го квартала (между Волгоградским проспектом и Волжским бульваром).

В районном Telegram-канале «Кузьминки» (2,1 тыс. подписчиков) эту информацию подтверждали местные жители: они публиковали фотографии многоэтажек на фоне сумерек, причем в большинстве домов не горел свет. Один из подписчиков канала, в частности, указал на отключение электричества на улице Чуйкова, опубликовав фотографию обесточенного 24-этажного здания. Жители также сообщали, что подача электроэнергии несколько раз кратковременно возобновлялась, а затем прекращалась снова.

Иван Тяжлов