«Цифровизация делает рынок более гибким и открытым к изменениям»

Цифровизация бизнес-процессов для растущего числа компаний становится не просто возможностью получить конкурентное преимущество, а, без преувеличения, вопросом выживания. О том, как современные технологии помогают подстраиваться под меняющиеся условия на финансовом рынке, «Ъ-Review» рассказал заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ, управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ, управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак

Фото: Предоставлено ДОМ.РФ Заместитель председателя правления банка ДОМ.РФ, управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак

Фото: Предоставлено ДОМ.РФ

— Сегодня все говорят о цифровизации. На ваш взгляд, где она наиболее актуальна — во внутренних процессах банка или во взаимодействии с клиентами?

— Не буду уникальным, если скажу, что одно без другого не работает. Степень цифровой зрелости внутренних систем и процессов напрямую влияет на скорость и удобство клиентского сервиса. Цифровизация — это не просто возможность делать что-то в цифровом виде, это сквозная трансформация и пересмотр бизнес-процессов от и до. Когда мы начинали цифровую трансформацию банка, мы сразу понимали, что онлайн-присутствие для нас будет жизненно необходимым сценарием. Поэтому мы постарались выстроить такой ИТ-ландшафт, который может быстро и беспрепятственно масштабироваться даже при растущей нагрузке. Сегодня с точки зрения процессов, например, в кредитных продуктах у нас автоматизировано все: от подачи заявки клиента до размещения средств на только что открытом счете. При запуске новых систем мы строим микросервисную архитектуру и уходим от «монолитов», чтобы при необходимости быстрее вносить изменения, при этом обеспечивая непрерывность предоставления сервисов. Конечно, не надо забывать, что цифровизация не существует сама по себе, ее делают люди, поэтому начинать надо с управления в команде. Мы полностью пересмотрели подход к формированию команд, перестроили логику работы ИТ от разработки систем к созданию цифровых продуктов со всеми сопутствующими изменениями. Сейчас упор на цифровую трансформацию помогает рынку переживать даже самые нестабильные времена — она делает рынок более гибким и открытым к изменениям. И конечно, спасибо команде, которая стоит за этой сложной и крайне важной работой.

— В условиях растущих ставок по кредитам и депозитам меняется и поведение клиентов. Как цифровизация процессов помогает к этому адаптироваться?

— Действительно, сейчас клиенты переходят к сберегательной модели поведения, эту тенденцию стимулирует высокая ключевая ставка. Поэтому в следующем году в розничном сегменте у всего рынка будет упор на предложение депозитов и накопительных счетов. Это не значит, что спрос на кредиты совсем исчезнет, и разумеется, мы будем делать все, чтобы предоставлять клиентам возможность общаться с нами как в отделениях, так и дистанционно. Здесь отмечу наш уникальный сервис — подачу заявки на кредит без предоставления документов, по QR-коду.

В корпоративном блоке мы также ориентируемся на цифровизацию процессов для наращивания пассивной базы. В этом году мы уже реализовали удобный и полностью цифровой процесс по открытию депозитов юридических лиц. И если по стандартным условиям этот процесс довольно легкий и понятный, то открытие вкладов на индивидуальных условиях всегда было сложнее, потому что нужно согласовать ставки, предоставить оферту клиенту, согласовать ее и прочее. Сейчас корпоративные клиенты могут открывать у нас депозиты по индивидуальным ставкам буквально за считаные минуты. Стандартные депозиты в 95% случаев у нас открываются в срок до 1 минуты, и 86% индивидуальных депозитов открывается автоматически, что является действительно, наверное, одним из лучших результатов на рынке.

— Говоря о спросе на кредиты, вы имеете в виду льготную ипотеку?

— В начале года мы столкнулись с беспрецедентным объемом заявок на ипотечные кредиты перед тем, как закончилась массовая льготная ипотека: люди хотели обзавестись жильем на выгодных условиях. Тогда случилось так, что в течение короткого промежутка времени объем заявок был раз в пять больше среднего уровня. Такие скачки действительно серьезное испытание — как для команды, так и для процессов.

Но, к счастью, на тот момент у нас уже были сделаны значительные доработки для того, чтобы проводить операции практически полностью в цифровом формате. У нас уже была реализована технология, которая позволяла принимать заявки через цифровой профиль, она давала клиенту возможность не подавать вообще никаких документов в банк, а только согласие на обработку своих данных и их передачу в банк из «Госуслуг» для одобрения кредита. К тому времени мы уже умели заключать сделки полностью в электронном формате, подписывая их электронной цифровой подписью, выпускать электронные закладные, причем практически по всем сделкам — как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости. Поэтому мы прошли этот пик без особых проблем. И сейчас по итогам 2024 года у нас более 76% заявок подается с использованием цифрового профиля, зарегистрировано 27 тыс. электронных закладных, 84% сделок в 2024 году проведено в электронном формате — это на 16% больше относительно 2023 года.

— Видите ли вы перспективы сотрудничества с маркетплейсами или для вас они скорее конкуренты, нежели партнеры?

— Мы активно работаем со всеми площадками, которые называются финансовыми маркетплейсами в терминологии Банка России. Если смотреть по цифрам, то через эти площадки мы получаем более 15% ежемесячного прироста пассивов, что для нас является хорошим результатом. Мы строим с ними взаимодействие через протокол так называемых открытых API, которые активно продвигает и регулирует Банк России. К 2026 году стандарты взаимодействия через открытые API планируют сделать обязательными. Поэтому мы заранее стали проявлять интерес к такому взаимодействию, провели первые пилоты на площадке Ассоциации финансовых технологий. Мы рассматриваем открытые API как дополнительную возможность реализовывать свои продукты через партнеров, охватить максимальное количество потенциальных клиентов. Для людей это тоже максимально удобная история: клиентский путь с помощью открытых API выпрямляется, становится более безопасным.

— На ближайшие годы анонсировано много технологических новшеств: цифровой рубль, ЦФА, биометрия, единый QR. Что, на ваш взгляд, может реально «выстрелить» в следующем году, а что останется перспективой далекого будущего?

— Банк ДОМ.РФ активно развивает те элементы, которые Банк России определил как элементы национальной платежной инфраструктуры. Мы участвуем в пилоте по внедрению цифрового рубля и рассчитываем на то, что в середине следующего года необходимое законодательство будет принято и мы сможем предоставлять своим клиентам полноценные операции с использованием цифрового рубля.

Биометрию уже стоит рассматривать не как банковский сервис, а как сквозную технологию с широчайшим пулом кейсов для применения. Мы отмечаем рост интереса клиентов к биометрии, видим по своему портфелю, что с каждым месяцем растет количество клиентов, которые пользуются биометрией для дистанционного открытия счетов в банке. При этом мы видим, как появляются и другие сервисы в самых разных сферах, где биометрия позволяет подтвердить личность. Не так давно в Челябинске запустили пилот в МФЦ по обслуживанию граждан по биометрии, без паспорта. Это действительно те инновации, о которых мы когда-то не могли и подумать, но сегодня они уже становятся частью нашей жизни.

Универсальный QR-код, по нашему мнению, это вполне жизнеспособная история, которая при поддержке регулятора довольно хорошо будет развиваться и масштабироваться. Мы подключились к сервису, отзывы только положительные.

— Еще одна модная тема — искусственный интеллект. Как раз недавно ДОМ.РФ вступил в Альянс в сфере ИИ. Насколько в целом его внедрение увеличивает эффективность процессов?

— Для нас это история будущего, это та инвестиция, которая выстрелит позднее. Но если не заняться ею сейчас, то через несколько лет будет поздно. Вы уже сейчас видите, что происходит на рынке труда. Для обеспечения жизнеспособности отраслей экономики нужны либо экстенсивные, либо интенсивные методы повышения производительности труда. Так вот, искусственный интеллект как раз относится к интенсивным, и не заниматься им — это значить не думать о будущем.

Сейчас ИИ уже выходит из экспериментального режима и начинает внедряться во многие внутренние процессы. Мы стараемся не только встраивать его в бизнес, но и помогаем более стратегически внедрять его во всю отрасль. В этом году с искусственным интеллектом мы сделали много интересных продуктов, которые не имеют аналогов на рынке. Например, внедрение ИИ в процесс одобрения предмета ипотеки. В нашем портфеле 23% сделок по недвижимости на первичном рынке прошло с применением распознавания договора средствами ИИ. Кроме того, в этом году ДОМ.РФ в рамках экспертной группы Минстроя разработал концепцию будущей платформы больших данных для ИИ в строительстве. Это «озеро данных» может использоваться для обучения ИИ и построения прогнозов для отрасли. Эта история не имеет аналогов в стране.

— Для цифровизации критически важна доступность ПО и «железа», при этом известно, что некоторые компоненты и того и другого очень непросто заменить. Как идет процесс импортозамещения и возможно ли полностью перейти на все отечественное?

— ДОМ.РФ, как госкомпании, чуть проще, чем остальным участникам рынка, в плане импортозамещения, так как мы обязаны руководствоваться стратегией цифровой трансформации. Это специальный документ, который мы пишем и согласовываем на уровне Минцифры. В нем заложен ряд показателей по импортозамещению, которые мы должны соблюдать. В целом все показатели мы планомерно выполняем, сегодня доля закупок отечественных решений у нас свыше 90%, мы постепенно внедряем их в свой ИТ-ландшафт и со временем хотим заместить все иностранное на российское. При этом мы не просто замещаем одно на другое, а хотим максимально эффективно использовать каждый рубль. В связи с этим мы очень серьезно подходим к вопросу выбора решений, руководствуясь не только ценой, но и качеством.

Надо сказать, что качество российских продуктов улучшается на глазах. Сначала это были зачастую сырые, незрелые продукты, которые нуждались в серьезных доработках. Сейчас же они по функциям практически не уступают иностранным аналогам. В отрасли идет дискуссия, что импортозамещение в России — это замещение того, что и так работает. Но мы понимаем, что это обязательная история, которая потом пойдет нам на пользу. И хорошо, что мы начали этим заниматься раньше 2022 года, иначе часть критически значимых систем попросту перестала бы работать, а этого нельзя допускать. В нашей инфраструктуре работает порядка 480 информационных систем, 150 из которых имеют повышенные требования к доступности и безопасности. Поэтому для них важно минимизировать риски выхода из строя или недоступности информации, сохранить высокую надежность, отказоустойчивость и безопасность процессов. Все это сейчас мы сможем обеспечить только на российских технологиях.

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Интервью взял Максим Буйлов