Все для судейства и победы

В Воронеже по решению кассационного суда заново рассмотрят уголовное дело бывшего исполнительного директора ростовского футбольного клуба (ФК) «Чайка» Олега Баяна. Год назад его оштрафовали почти на 2 млн руб. за то, что перед 11 играми он платил судьям и тренеру конкурирующей команды за создание условий в пользу победы своего клуба. Приговор вступил в силу, с чем не согласилась прокуратура, по мнению которой господину Баяну надо назначить шесть лет колонии-поселения. Обвинение считает, что действия осужденного препятствовали популяризации спорта и деформировали общественное мнение о справедливых играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Баян (в серой кофте) в суде 13 декабря 2023 года

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Олег Баян (в серой кофте) в суде 13 декабря 2023 года

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ

Первый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление зампрокурора Воронежской области Геннадия Буслаева и вернул на новое рассмотрение уголовное дело 48-летнего бывшего исполнительного директора ФК «Чайка» Олега Баяна. Как следует из постановления кассационной инстанции, дело будет слушаться в апелляционном порядке в Воронежском областном суде. Дата первого заседания пока не назначена.

Уголовное дело о договорных матчах возбудило и расследовало МВД России. Материалы слушались в Воронеже, чтобы исключить возможность необъективного рассмотрения в родной для «Чайки» Ростовской области. В декабре прошлого года Железнодорожный райсуд признал Олега Баяна виновным в 11 эпизодах оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования (ч. 1 и ч. 3 ст. 184 УК РФ) в рамках чемпионата «Олимп — первенство Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018/19 года. В суде было установлено, что с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019-го Олег Баян предлагал спортивным судьям от 50 тыс. до 250 тыс. руб. «за отступление от возложенных на них обязанностей по объективному судейству» во время встреч «Чайки» с клубами «Динамо-Ставрополь», «Легион-Динамо», «Машук-КМВ», «Спартак-Нальчик», «Ангушт», «Биолог-Новокубанск», «Дружба» и «Краснодар-3». Во всех играх ростовский клуб одержал победу. Кроме того, топ-менеджер «Чайки» заплатил не менее 500 тыс. руб. за проигрыш членам команды «Черноморец» из Новороссийска. Тренер и футболисты конкурирующего клуба также были признаны виновными в участии в договорном матче. За преступление они получили штрафы на суммы от 290 тыс. до 400 тыс. руб.

В последнем слове Олег Баян сказал, что не делал ничего такого, чего не делали бы остальные.

По его словам, он платил арбитрам не за то, чтобы они судили в пользу «Чайки», а в благодарность за хорошее судейство. В итоге Российский футбольный союз пожизненно запретил Олегу Баяну заниматься футболом, а суд назначил штраф в размере 1,8 млн руб. Прокуратура подала на приговор апелляционное представление, посчитав наказание излишне мягким. По мнению стороны обвинения, Олегу Баяну необходимо назначить шесть лет лишения свободы в колонии поселении.

В итоге в апреле этого года Воронежский облсуд ужесточил приговор, добавив Баяну двухлетний запрет на работу в области профессионального спорта. Апелляционная инстанция посчитала, что при назначении наказания суд неверно истрактовал позицию подсудимого. Как указано в постановлении облсуда, Олег Баян фактически не признал свою вину.

В представлении на приговор зампрокурора региона Геннадий Буслаев отметил, что дополнительное наказание было назначено Баяну не по каждому из его преступлений, а по совокупности. Кассационная инстанция посчитала это существенным нарушением уголовного законодательства и вернула дело на новое рассмотрение.

Теперь Воронежскому областному суду предстоит заново оценить доводы обвинения о излишней мягкости наказания с учетом общественной опасности преступления Олега Баяна.

В прокуратуре считают, что подкуп судей и игроков привел к деформированию общественного сознания о правилах справедливой борьбы и препятствует популяризации спорта и здорового образа жизни.

Адвокат Олега Баяна Дмитрий Чеботарев сказал “Ъ”, что не может прокомментировать решение о возврате дела на новое рассмотрение, так как еще не ознакомился с его мотивировочной частью. В рамках первого апелляционного рассмотрения уголовного дела защитник обращал внимание на то, что фигурирующие в уголовном деле арбитры продолжают судить матчи.

В ноябре тему коррупции в российском футболе поднял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он заявил, что у принадлежащего региону клуба «Крылья Советов» накопился долг в 36 млн руб. перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе», и предложил перестать финансировать команды, участвующие в ней. Глава региона передал сведения о взяточничестве среди судей в правоохранительные органы, которые начали доследственную проверку.

Сергей Толмачев, Воронеж