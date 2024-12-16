Мосбиржа с 3 января переведет квазироссийские бумаги в третий уровень листинга

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 3 января 2025 года ограничит обращение некоторых иностранных ценных бумаг только среди квалифицированных инвесторов. Торговая площадка также изменит по ним маркировку в связи с регуляторными требованиями.

В сообщении на сайте Мосбиржи указано, что изменения затронут бумаги ЦИАНа, Fix Price, Ozon, «РосАгро», группы «Эталон», «О’Кей» и Qiwi. Все перечисленные бумаги, кроме Qiwi, также будут переведены в третий уровень листинга.

Торговая площадка уточнила, что с 3 января покупать бумаги указанных эмитентов на Мосбирже смогут только квалифицированные инвесторы. Неквалифицированные инвесторы смогут продать ранее купленные ценные бумаги или продолжать держать их в своих портфелях.