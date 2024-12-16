ЦБ установил курс доллара на 17 декабря на уровне 102,9 руб.

Центробанк понизил официальный курс доллара на 17 декабря на 52 коп., до 102,91 руб./$, следует из информации на сайте регулятора. Официальный курс евро установлен на уровне 108,7 руб./€, юаня — 13,86 руб.

На бирже Forex, по данным на 18:09, курс доллара составил 104,15 руб./$ (–0,33%). Курс евро на торгах опустился до 109,3 руб./€ (–0,36%), юаня — до 14,28 руб. (–0,48%).

Министр финансов Антон Силуанов 4 декабря сообщал, что в законе о бюджете заложен среднегодовой курс доллара к рублю в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году — 100 руб./$. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что смягчение денежно-кредитной политики повлияет на ослабление рубля.

О ситуации — в материале «Ъ» «Инфляционный ноябрь выбился из прогнозов».