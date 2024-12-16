Две компании займутся застройкой площадки «Квантовой долины» на улице Сахарова

Управляющая компания инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» заключила договоры с двумя инвесторами по застройке площадки на улице Сахарова в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном правительстве, ООО «Поликетон» и АО «НаноХимИнвест» намерены начать строительство производственно-лабораторных корпусов в 2025 году и завершить в течение трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект ИНТЦ «Квантовая долина» на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде

Фото: Правительство Нижегородской области Эскизный проект ИНТЦ «Квантовая долина» на улице Академика Сахарова в Нижнем Новгороде

Фото: Правительство Нижегородской области

Замгубернатора Андрей Саносян рассказал, что в новых корпусах они планируют проводить исследования в области инновационных производств, компонентов и материалов.

Компания «Поликетон» специализируется на создании наукоемких технологий и развитии искусственного интеллекта. В том числе, на создании фоторезистивных композиций для фотолитографии и электронной литографии, производстве олигокарбонатметакрилата и УФ-отверждаемых клеев.

«НаноХимИнвест» разрабатывает и производит электронные контроллеры для беспилотных и роботизированных систем.

За три года функционирования ИНТЦ резидентами стали 35 компаний с 38 проектами, общий объем инвестиций заявлен более 12,5 млрд руб. Корпуса ИНТЦ в Нижнем Новгороде будут строить на улицах Малой Ямской, Владимира Высоцкого, Академика Сахарова и Сергея Акимова, а также в Дзержинске, рядом с особой экономической зоной «Кулибин».

Галина Шамберина