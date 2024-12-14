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В Екатеринбурге неизвестный пытался поджечь военкомат «коктейлями Молотова»

В Екатеринбурге ночью 14 декабря неизвестный пытался поджечь военкомат на пр. Ленина, бросив в здание два «коктейля Молотова», сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца.

На ролике, опубликованном информационным агентством, видно, что молодой человек бросил в здание два подожженных «коктейля Молотова», после чего скрылся с места происшествия. «Ъ-Урал» не удалось оперативно получить комментарий в УМВД Екатеринбурга.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ задержали группу из восьми подростков. По данным следствия, несовершеннолетние хотели поджечь локомотивы и релейные железнодорожные шкафы в двух городах региона — Красноуральске и Первоуральске.

Мария Шараева

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