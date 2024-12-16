В РАН оценили, сколько мазута утекло в Керченский пролив после крушения танкеров

Порядка 3 тыс. тонн мазута вытекло в Керченский пролив в результате крушения танкеров «Волгонеть 212» и «Волгонефть 239». Об этом рассказал заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мазут попал в воду из-за того, что у обоих судов повредились танки, из которых вытекло по 1,5 тыс. тонн мазута. По словам господина Станичного, которые приводит ТАСС, сейчас разлив вещества остановился. Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторинга.

Мазут дрейфует к побережью на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Вскоре, как доложил вице-премьер Виталий Савельев, будет произведен облет района крушения танкеров на вертолете.

Танкеры, потерпевшие крушение 15 декабря, перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Штормовые волны разломили одно судно на две части, а второе выбросили на мель вблизи порта Тамань.

Как прошла операция по спасению экипажей потерпевших крушение танкеров — в материале «Ъ» «С эвакуацией справились за сутки».