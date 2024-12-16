В Самаре перед судом предстанет подросток, обвиняемый в покушении на убийство 14-летней девочки

В суд направлено уголовное дело с утвержденным обвинением в отношении 16-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщает СУ СК России по Самарской области. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, 25 июля примерно в 19:00 (MSK+1) 16-летний житель Самары находился в Промышленном районе в парке имени Ю.А. Гагарина. На почве ссоры он «нанес два колото-резаных ранения в область туловища 14-летней девочке». Таким образом он причинил ей тяжкий вред здоровью. «Довести свой преступный умысел на убийство» обвиняемый не смог, потому что знакомые потерпевшей вызвали скорую помощь. Девочка была госпитализирована в больницу, где ей своевременно оказали помощь.

Руфия Кутляева