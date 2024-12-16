В Тольятти организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса

В понедельник, 16 декабря, в Тольятти пассажирский автобус столкнулся со световой опорой на пересечении улиц Ленина и бульвара 50 лет Октября. В связи с произошедшим прокуратура Центрального района города организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, сообщает региональное надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным прокуратуры Самарской области, в автобусе на момент происшествия находилось 25 человек. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Прокуратура Центрального района координирует работу правоохранительных органов и экстренных служб.

По результатам проверки будут «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования».

В СУ СК России по Самарской области отмечают, что по предварительным данным среди потерпевших был малолетний ребенок.

Руфия Кутляева