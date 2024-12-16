Индекс Мосбиржи обновил годовой минимум

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) опускался до 2426 пунктов. Это минимальное значение индекса с марта 2023 года. На 16:00 индекс составлял 2428,35 (-2,29%).

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К 16:08 индекс Мосбиржи замедлил падение до 2435,26 пункта (-2,01). Индекс РТС опустился до 741,83 пункта (-1,99%).

Лидерами падения на бирже стали ПАО ГК «Самолёт» (-5,52%), ПАО «Группа Позитив» (-5,47%) и ПИК (-4,93%). В пятерку лидеров падения также вошли Ozon (-4,67%) и «Совкомфлот» (-4,37%).

Ранее Евросоюз принял 15-й пакет санкций в отношении России. В него, в частности, вошли авиакомпания Utair, застройщик ПИК, а также «Уралвагонзавод» и еще несколько промышленных предприятий. Всего под ограничения попали 54 физических и 30 юридических лиц.