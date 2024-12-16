Путин назвал святой обязанностью армии выбить ВСУ с территории России

Президент Владимир Путин заявил, что освобождение территорий России, занятых ВСУ, является святой обязанностью вооруженных сил. Он также обратился к спецслужбам и призвал их «покарать преступников».

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Фото: Министерство обороны России Владимир Путин

Фото: Министерство обороны России

«Святая обязанность вооруженных сил — выбросить противника с нашей территории, задача органов военной юстиции — зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб — найти и покарать преступников»,— сказал Владимир Путин на расширенном заседании Коллегии Минобороны.

Атаку ВСУ на Курскую область президент назвал преступлением, «особенно это касается страданий гражданского населения», заявил президент. Он отметил, что с военной точки зрения атака была для ВСУ авантюрой.

Бои в Курской области начались 6 августа. В регионе действуют режимы ЧС и КТО, объявлена эвакуация. Российский Красный Крест в ноябре сообщал, что получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших в регионе.

Главное из выступлений Путина и Белоусова на Коллегии Минобороны — в подборке «Ъ».