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Шторм до 6 баллов прогнозируют в Сочи

Синоптики прогнозируют очень сильные дожди в Сочи и на федеральной территории Сириус днем и вечером 17 декабря, а также в ночные и утренние часы 18 декабря. Специалисты не исключают подъем уровня воды в реках до опасных отметок. На море шторм может достигать шести баллов, предупредили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На побережье от Магри до Веселого 17 и 18 декабря возможно образование смерчей над морской акваторией. Метеорологи предупреждают о штормовом волнении силой шесть баллов с высотой волн до 4,5 м.

Мэр Сочи Андрей Прошунин распорядился перевести все муниципальные службы на круглосуточный усиленный режим работы. Администрация призывает местных жителей и туристов соблюдать меры безопасности. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что на Красной Поляне дороги расчищают от снега 80 единиц техники, в том числе 70 комбинированных дорожных машин. Использовали более 170 тонн противогололедных материалов.

Вячеслав Рыжков

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