Росздравнадзор заявил об увеличении поставок физраствора в регионы

Росздравнадзор сообщил об увеличении поставок физраствора (раствор натрия хлорида) в регионы после перерегистрации Минздравом цены на препарат. Перерегистрация препарата, как сообщал министр здравоохранения Михаил Мурашко, проводилась из-за роста себестоимости упаковки. На фоне сообщений о дефиците физраствора в регионах министр заявлял, что все российские медучреждения обеспечены препаратом в необходимом количестве.

В сообщении пресс-службы Росздравнадзора говорится, что сейчас запасы раствора натрия хлорида «активно пополняются». «Потребности аптечной и лечебной сети будут полностью удовлетворены»,— отметили в ведомстве.

Хлорид натрия — лекарственное средство для восполнения водно-солевого баланса в организме. Применяется как средство против интоксикации и отеков, а также для обработки ран и приготовления раствора других препаратов. Входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов.

С октября СМИ сообщали о нехватке физраствора в больницах и аптеках Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска и других городов. 11 декабря в Минздраве заявили о работе над предупреждением дефицита физраствора в регионах. Повышенную потребность в препарате в ведомстве объяснили запросами производителей на перерегистрацию цен на препарат. Всего запрос направили 26 производителей, по состоянию на 13 декабря цены 11 из них были перерегистрированы. Со ссылкой на результаты анализа ФАС ведомство сообщало о росте стоимости физраствора на 28%.

16 декабря ТАСС сообщил, что россияне массово жаловались на нехватку раствора в аптеках на «Прямую линию» президента Владимира Путина. В связи с этим Общероссийский народный фронт (ОНФ) провел рейд по аптекам в разных городах России. По данным ОНФ, острая нехватка препарата наблюдается в Алтайском крае, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, а также в Орловской, Мурманской и Владимирской областях. Стоимость препарата на маркептплейсах увеличилась до 300–400 руб., уточнили в ОНФ.

По состоянию на 13 декабря, запасы физраствора в российских аптеках, медучреждениях и оптовых магазинах составляли около 19,8 млн упаковок, писал «Интерфакс» со ссылкой на данные Единой системы цифровой маркировки. Доля физраствора в лекарственной форме «раствор для инфузий» в запасах превышает 10 млн упаковок.

Подробнее — в материале «Хлорид натрия растворился в аптеках».

Полина Мотызлевская