Вячеслав Поправко переназначен председателем Нижегородского облсуда

Президент РФ Владимир Путин переназначил Вячеслава Поправко председателем Нижегородского областного суда на новый шестилетний срок полномочий. Указ от 13 декабря 2024 года опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран председатель Нижегородского облсуда Вячеслав Поправко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ председатель Нижегородского облсуда Вячеслав Поправко

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тем же указом глава государства назначил председателей Княгининского, Ковернинского, Перевозского, Пильнинского, Сергачского и Шахунского межрайонных судов в регионе.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2018 года Вячеслав Поправко был назначен заместителем председателя Нижегородского областного суда. В конце сентября он занял пост исполняющего обязанности председателя, а с декабря 2018 года стал председателем облсуда.

Галина Шамберина