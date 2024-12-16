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Многоквартирный жилой дом загорелся в Сочи

В понедельник, 16 декабря, в Хостинском районе Сочи возгорелся двухэтажный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В 10:10 16 декабря диспетчер Сочинского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о пожаре на улице Бытха в Хостинском районе. В 10:11 к месту происшествия направили подразделения пожарной службы.

По прибытию первых специалистов в 10:20 выяснилось, что огонь охватил двухэтажный многоквартирный дом барачного типа. Площадь возгорания составила около 200 кв. м. Специалисты спасли двух человек.

Локализовать возгорание удалось в 11:03. Специалисты ликвидировали открытое горение в 12:00

Для ликвидации возгорания задействовали 16 сотрудников МЧС России и пять единиц техники. Пострадавших и погибших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 15 декабря в селе Небуг Туапсинского района произошел пожар в частном жилом доме. Для тушения пожара привлекли 18 специалистов МЧС.

Мария Удовик

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