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Пожар на площади 250 «квадратов» потушили в Туапсинском районе

В ночь на 15 декабря в селе Небуг Туапсинского района произошел пожар в частном жилом доме. Возгорание ликвидировали, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 23:21 15 декабря диспетчер Туапсинского пожарно-спасательного гарнизона получил сигнал о пожаре на улице Набережной в селе Небуг. В течение минуты к месту происшествия направили пожарные подразделения.

По прибытии первых спасателей в 23:30 выяснилось, что огонь охватил одноэтажный жилой дом с мансардой. Площадь возгорания составила 240 «квадратов». Локализовать пожар удалось к 00:20, а открытое горение полностью ликвидировать в 01:20.

Специалисты полностью потушили пожар в 02:20. В операции по борьбе с огнем участвовали 18 сотрудников МЧС. Специалисты задействовали пять единиц техники.

«Ъ-Сочи» писал, что в середине прошлой недели в Сочи загорелась кровля караоке-клуба. К ликвидации возгорания привлекли 19 специалистов МЧС.

Мария Удовик

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