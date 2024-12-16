Глава SuperJob: курьеры в России получают в 3–5 раз больше учителей

Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью «Ъ» заявил, что в России разбалансирован рынок труда. По его мнению, это привело к тому, что курьеры зарабатывают больше учителей. Господин Захаров считает, что нужно перераспределить людей по секторам экономики, но «просто это не будет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой «SuperJob» Фото: Предоставлено пресс-службой «SuperJob»

Господин Захаров пояснил, что рынок труда разбалансирован «в результате сомнительного государственного регулирования в первую очередь». По его словам, сфера услуг в России развивается опережающими темпами и «перетягивает» все больше людей из реального сектора. Он связал это с налоговым регулированием, которое позволяет работодателям из сферы услуг «платить за неквалифицированную занятость больше, чем может платить реальный сектор за квалифицированную».

«Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь... А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов... А у нас может»,— сказал глава SuperJob. Он добавил, что сейчас в школах в стране не хватает минимум 500 тыс. учителей.

Подробности — в интервью «Ъ» с Алексеем Захаровым.