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Фотокаталитическая борьба с загрязнениями

Органическое вещество разлагается вдвое быстрее в присутствии солнечного света и электрического поля

Химики более чем в два раза повысили активность фотокатализаторов на основе оксида графена с помощью электрического поля. Авторы доказали это, проведя в присутствии катализатора реакцию по разрушению органического загрязняющего вещества. Открытие поможет разрабатывать новые экологически чистые способы очистки воды, производства водорода и химического синтеза. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.

Аспирант Максим Соколов держит кювету с раствором, очищенным от загрязняющего вещества

Аспирант Максим Соколов держит кювету с раствором, очищенным от загрязняющего вещества

Фото: Предоставлено РНФ

Аспирант Максим Соколов держит кювету с раствором, очищенным от загрязняющего вещества

Фото: Предоставлено РНФ

Фотокатализ, то есть ускорение химических реакций с помощью катализаторов, преобразующих поглощенный ими свет в полезную химическую работу,— это ключевое направление развития зеленых химических технологий. Фотокатализаторы, чувствительные к видимому солнечному свету, могут существенно упростить и удешевить очистку воды от синтетических и биологических загрязнений, переработку углекислого газа, а также производство водорода — экологически чистого топлива. Несмотря на огромный потенциал этих технологий, их применение в промышленных процессах пока еще ограничено. Это связано с тем, что доступные и недорогие фотокатализаторы малоэффективны и в основном поглощают ультрафиолет, составляющий всего несколько процентов солнечного спектра, а новые материалы очень дороги и не производятся в необходимых количествах.

Фото: Предоставлено РНФ

Фото: Предоставлено РНФ

Химики из Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН (Москва) с коллегами повысили активность фотокатализаторов на основе оксида графена, поместив их во внешнее электрическое поле. Оксид графена — один из самых дешевых и доступных наноматериалов — способен воспринимать электрическое поле, но не солнечный свет. Авторы сделали частицы оксида графена чувствительными и к свету, добавив к нему органические красители. Такие фотокатализаторы способны в присутствии внешнего электрического поля ускорять передачу электронов в химическую реакцию.

Авторы доказали этот эффект, в два раза ускорив фотокаталитическое разложение органического загрязняющего вещества в экспериментальной каталитической ячейке, куда помещали водный раствор с фотокатализатором и к которой прикладывали внешнее поле.

Алсу Нугманова, первый автор статьи, кандидат химических наук

Алсу Нугманова, первый автор статьи, кандидат химических наук

Фото: Предоставлено РНФ

Алсу Нугманова, первый автор статьи, кандидат химических наук

Фото: Предоставлено РНФ

«Использованная нами фотокаталитическая ячейка с бесконтактным внешним источником поля — доступная, дешевая и экологичная технология. Наша технология — это “фотокатализ в конденсаторах”, а конденсаторы могут заряжаться в том числе и от солнечного света и не требуют обязательного постоянного подключения ячейки к сети. Вполне можно представить себе, что ее удастся модифицировать так, чтобы использовать электрические поля от высоковольтных линий электропередачи для работы систем очистки воды или модулей для химического синтеза. В дальнейшем мы планируем исследовать катализаторы с другими красителями в составе, чтобы определить, какие из них обладают максимальной активностью»,— рассказывает руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, Мария Калинина, доктор химических наук, профессор РАН, ведущий научный сотрудник лаборатории биоэлектрохимии Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН.

В исследовании принимали участие сотрудники Московского педагогического государственного университета (Москва), Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) и Университета Регенсбурга (Германия).

Подготовлено при поддержке РНФ
Использованы материалы статьи.

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