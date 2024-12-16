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Коммерсантъ FM
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Стоимость биткойна преодолела отметку $106 тыс.

Биткойн второй раз за сутки обновляет исторический максимум. Стоимость виртуальной валюты превысила отметку $106 тыс. По состоянию на 3:40 мск биткойн дорожает на 4,61%, до $106,44 тыс., следует из данных площадки Binance. Ранее сегодня виртуальная валюта преодолела отметку $104 тыс., немного не добравшись до значения в $105 тыс.

По данным сайта CoinMarketCap, который учитывает среднюю цену виртуальной валюты более чем по 20 биржам, стоимость биткойна росла на 4,34%, до $105,8. Динамика также приводится за сутки.

Агентство AFP писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна.

Подробнее об ожиданиях держателей криптовалюты — в материале «Ъ FM» «Владельцы биткойнов принимают поздравления».

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