Курс биткойна впервые поднимался выше $104 тыс.

Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $104 тыс. Это следует из данных торговых площадок. Виртуальная валюта 5 декабря преодолела отметку $100 тыс.

Согласно данным площадки Binance по состоянию на 2:26 мск, криптовалюта преодолела отметку $104,6 тыс. (+3,25%) и в моменте достигла максимальных $104,8 тыс. Однако в течение 10 минут биткойн замедлился, откатившись на уровень $104,7 тыс.

Об удорожании биткойна до $104,86 тыс. (+3,34%) в это же время сообщал сайт CoinMarketCap, учитывающий данные более чем по 20 биржам.

Агентство AFP писало, что стоимость криптовалюты растет на ожиданиях, что избранный президент США Дональд Трамп будет продвигать меры, связанные с упрощением регулирования биткойна.

Подробнее об ожиданиях держателей криптовалюты — в материале «Ъ FM» «Владельцы биткойнов принимают поздравления».