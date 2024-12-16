1,6 процента составило в ноябре снижение реального эффективного курса российского рубля (к валютам стран—основных торговых партнеров России с учетом инфляции) к предыдущему месяцу, сообщил Центральный банк. Ослабление реального курса продолжилось после его октябрьского снижения на 4,2% и сентябрьского — на 4,1%. По данным ЦБ, по итогам всех 11 месяцев 2024-го (к декабрю 2023 года) реальный эффективный курс рубля к иностранным валютам снизился на 2,2%. Средний же номинальный курс российского рубля в ноябре был равен 100,3 руб./$ и 106,9 руб./€. В целом за 11 месяцев 2024 года средний номинальный курс рубля составил 91,6 руб./$ и 99,4 руб./€.