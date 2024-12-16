Простота лучше, чем ничего

Биржевая торговля товарами в РФ постепенно растет в условиях ограниченного доступа компаний на внешние рынки, констатирует Банк России в свежем «Обзоре организованного товарного рынка». Общий объем спот-торгов в 2023 году вырос на 19% и составил 1,8 трлн руб. По итогам первого полугодия 2024 года показатель превышает 1 трлн руб., а число активных участников торгов и их клиентов — 2 тыс. человек (их число за весь прошлый год оценивалось в 1,8 тыс. человек).

Поясним, в условиях поэтапной отвязки цен на товары на внутреннем рынке РФ от мировых индикаторов внимание к динамике биржевой торговли становится все более пристальным. Потребность в национальной системе ценовых индикаторов придает актуальность задачам по расширению номенклатуры организованного товарного рынка, повышению ликвидности торгов и числа участников. Пока, однако, объемы торгов часто недостаточны для создания «прозрачных и надежных» источников данных о ценах. Так, например, незначителен в общей структуре рынка объем организованных торгов природным газом — в первом полугодии 2024 года он продолжил снижаться: в годовом выражении спад составил 26%, объем — 10,3 млрд руб.

Впрочем, и при растущих объемах торгов товарная биржевая торговля совершенствуется медленно. Так, после спада 2023 года (на фоне снижения закупок зерна в интервенционный фонд) в первой половине 2024-го биржевая торговля сельхозпродукцией выросла на 88% и составила 41,4 млрд руб. (см. график). Динамика объясняется в том числе ростом торговли сахаром — на фоне публикации совместных рекомендаций ФАС и Минсельхоза, предполагающих вывод на биржу не менее 10% его производства. При этом, как признают в ЦБ, рост объема торгов обеспечен примитивными инструментами — простыми аукционами (односторонние аукционы покупателя или продавца по приобретению или реализации товара), которые фактически воспринимаются «в качестве стартового этапа адаптации компаний реального сектора к механизмам биржевой торговли». В целом же большинство товарных торгов в РФ также проводится в формате двустороннего встречного аукциона («биржевой стакан»). В международной практике же давно используются более сложные формы торгов, в том числе дискретные и комбинированные аукционы.

Кристина Боровикова