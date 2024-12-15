Столичные власти планируют использовать батареи из электробусов в метро

Власти Москвы собираются использовать отслужившие срок батареи из электробусов для нужд метрополитена. Об этом в интервью «Ъ» рассказал вице-мэр Максим Ликсутов.

«У батарей, отслуживших свой срок на электробусе, еще остается 40–50% мощности,— пояснил он.— Они вполне подходят как накопитель энергии для собственных нужд метро. В метрополитене для балансировки нагрузки на электрические сети, для надежного функционирования различных ключевых систем, в случае сбоев в питающих центрах уже много десятилетий используются резервные батареи». Литийионные батареи с электробусов будут работать в этом режиме еще десять лет, посчитали в департаменте транспорта. «При таком сценарии проблем в ближайшие годы с утилизацией не будет»,— заявил господин Ликсутов.

Напомним, что электробусы в Москве начали появляться в 2018 году. Сейчас в городе более 180 маршрутов, на которых работает 2,2 тыс. электробусов «КамАЗ» и «ЛиАЗ».

«За десять лет, пока батареи будут работать в метро, максимально эффективное решение по утилизации будет готово,— отметил Максим Ликсутов.— Уже сейчас в России идет переработка, из батарей извлекают металлы. Но глубина переработки может быть больше, и мы будем над этим работать».

Подробнее читайте в интервью Максима Ликсутова позднее на сайте «Ъ».

Иван Тяжлов