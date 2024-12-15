Хинштейн заявил, что жителей освобожденных курских сел необходимо эвакуировать

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей сел Плехово, Дарьино и Новоивановка. 11 и 12 декабря Минобороны России сообщило о возвращении контроля над тремя населенными пунктами.

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«Наши военные освободили не только территории, они освободили самое главное — людей, которые несколько месяцев находились под оккупацией врага, в тяжелейших условиях… Сейчас необходимо совместно с военнослужащими, спасателями, медиками и волонтерами эвакуировать жителей, которые долгое время находились в тяжелых условиях»,— написал Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора отметил, что в эвакуации населения Курской области участвуют специалисты центра «Патриот». Он также добавил, что в регионе продолжаются обстрелы и «не проходит и дня без объявлений ракетной опасности».

Бои в Курской области начались 6 августа. Российский Красный Крест сообщал в ноябре, что получил более 6 тыс. заявок на поиск пропавших в Курской области. О возвращении под контроль сел Дарьино и Плехово в Суджанском районе Минобороны сообщило 11 декабря. На следующий день ведомство заявило об освобождении поселка Новоивановка в том же районе Курской области.