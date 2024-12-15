Пять лет за Соловки

Пять лет колонии за махинации при реставрации одного из объектов культурного наследия на островах Соловецкого архипелага получил Николай Беляков, бывший гендиректор московского ООО «Архстроймеханизация». В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что стоимость работ по восстановлению монастырского скита была завышена подсудимым почти на 56 млн руб. Более того, нанятые коммерсантом рабочие не обладали необходимым образованием и соответствующей квалификацией, а реконструкцию исторического объекта они проводили, не соблюдая требования проектной техдокументации и строительно-реставрационные нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Рассмотрение уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении 56-летнего Николая Белякова началось в Тушинском суде Москвы в июле 2022 года с казуса. Во время предварительных слушаний выяснилось, что обвинительное заключение было передано для утверждения в надзорный орган на день позже, чем требовалось, уже после того, как истек срок предварительного следствия. Это, по мнению суда, с которым впоследствии согласилась и апелляционная инстанция, исключало «возможность постановления приговора или вынесения иного решения» по делу.

В итоге материалы были возвращены в Генпрокуратуру. Выявленное нарушение было устранено через пару месяцев, и в ноябре 2022 года в Тушинском суде начался повторный процесс. До прений, в ходе которых гособвинитель затребовал для подсудимого Белякова девять лет лишения свободы, дело дошло только через два года. Судья Надежда Ткачева в итоге сочла запрошенный прокурором срок чрезмерным, назначив фигуранту почти вдвое меньше — пять лет колонии общего режима. Находившийся все это время под подпиской о невыезде Николай Беляков был взят под стражу в зале суда.

Как следует из материалов расследования, Николай Беляков и его фирма «Архстроймеханизация» принимали участие в организованной в рамках федеральной госпрограммы «Культура России (2012–2018 годы)» масштабной реконструкции объекта культурного наследия «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага».

Отметим, что одним из соучредителей компании с долей 63% (6,3 тыс. руб.) являлся бизнесмен Игорь Кожин, сын бывшего руководителя управделами, а затем советника президента РФ Владимира Кожина.

С 2013 по 2015 год «Архстроймеханизация» Николая Белякова заключила полтора десятка госконтрактов на сумму более 450 млн руб. на проведение на объектах культурного наследия в Архангельской области различных ремонтно-реставрационных работ. Одним из первых был подписан договор на восстановление объекта под названием «Келейный корпус кирпичный с ледником», построенного в 1901–1905 годах на территории Свято-Сергиевского скита на острове Большая Муксалма. По версии СКР, реконструкцию скита выполняли привлеченные Николаем Беляковым рабочие «без необходимого образования и квалификации», не соблюдавшие как требования проектно-технической документации, так и строительно-реставрационные нормы. Работы на Муксалме «Архстроймеханизация» (в марте 2021 года признана банкротом) вела более четырех лет, а при расчете с заказчиком ее гендиректор Беляков еще и увеличил их стоимость на 55,8 млн руб., необоснованно применив к смете повышающие коэффициенты. Следствие и суд пришли к выводу, что эта сумма была похищена и строитель распорядился ею по «собственному усмотрению».

Еще незадолго до банкротства «Архстроймеханизация» рекламировала себя как многопрофильную строительную фирму, называя среди компаний, в разное время являвшихся ее заказчиками, ЛУКОЙЛ, ТНК, «Татнефть», «Славнефть», «Корус», СИБУР, «Сибнефть» и ряд других. При этом ее руководство утверждало, что в одной только Москве фирма построила шесть торговых и бизнес-центров, 120 «объектов транспортной инфраструктуры», а также реставрировала особняки в Столешниковом переулке, на Арбате и Остоженке. На сайте «Архстроймеханизации» также говорилось, что шестьдесят ее инженеров и «до тысячи» рабочих готовы были взяться за «самые сложные проекты», в том числе связанные с использованием сведений, составляющих гостайну.

Как уже рассказывал “Ъ”, программа масштабной реставрации объектов культурного наследия на Соловецких островах стартовала в 2012 году. На ремонт включенных в ее перечень 70 объектов было выделено около 6 млрд руб., однако очень часто работы сопровождались коррупционными скандалами.

В феврале 2018 года, после проведенных на объектах Генпрокуратурой и Счетной палатой проверок, было возбуждено уголовное дело о масштабных хищениях при реализации госпрограммы «Культура России» на Соловках. Его расследование продолжается до сих пор. Периодически из него выделяются те или иные эпизоды, материалы по которым передаются в суды.

Так, в мае 2023 года Мещанским судом Москвы за хищение почти 20 млн руб. при реставрации Соловецкого монастыря были осуждены четверо фигурантов, включая бывших начальника департамента государственной охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова и его заместителя Павла Мосолова. Правда, назначенное им наказание — от двух до четырех лет лишения свободы — фигуранты успели отбыть в СИЗО и под домашним арестом, поэтому сразу же после оглашения приговора они были отпущены по домам. Отметим, что для организатора преступления Владимира Цветнова прокурор, так же как недавно и для Николая Белякова, требовал девять лет лишения свободы, но оба получили намного меньше.

Олег Рубникович