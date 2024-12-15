Суд отправил под домашний арест экс-мэра Сургута Андрея Филатова

Суд в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) отпустил из СИЗО и отправил под домашний арест бывшего мэра Сургута Андрея Филатова, обвиняемого по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере). Как сообщает Ura.ru, мера пресечения была смягчена в связи с тем, что он заключил сделку со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Филатова Фото: Telegram-канал Андрея Филатова

По версии следствия, Андрей Филатов вместе с другими фигурантами создал преступную схему в целях получения денежных средств от коммерческих организаций, осуществляющих обслуживание многоквартирных домов по договорам подряда.

В период с января 2023 по октябрь 2024 года они получили от подрядчиков более 6 млн руб. за действия в их интересах и нерасторжение договоров с ними. По сведениям «Ъ-Урал», двое фигурантов дела — директор и учредитель УК «Диалог» из Нижневартовска Виктория Абрагимова и Сергей Пивоваров.

Андрей Филатов был избран мэром Сургута в 2021 году. В апреле 2024 года он досрочно сложил полномочия, заявив, что это решение носит «сугубо личный характер» и не несет «политического либо другого внешнего подтекста».

Мария Шараева