Они пока не вымерли

На платформе Okko продолжается показ сериала Михаила Чистова и Игоря Соснина «Мамонты», аттестуемого как семейная, лирическая или даже социальная комедия. Михаил Трофименков, отсмотрев четыре серии, так и не понял, над чем надо смеяться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дедушкам (Юрий Стоянов) и внучкам (Елизавета Ищенко) не избежать примирения

Фото: Okko Дедушкам (Юрий Стоянов) и внучкам (Елизавета Ищенко) не избежать примирения

Фото: Okko

Нет, это надо же умудриться так снять комедию, что первый и пока что единственный смешной эпизод приходится ровно на финал четвертой серии. Этак, пожалуй, за предстоящие два часа авторы еще раз насмешат зрителей.

В том эпизоде пенсионер Николай Николаевич (Юрий Стоянов) приходит на выручку Наталье Леонидовне (Наталья Павленкова), завучихе своей шестнадцатилетней внучки Полины (Елизавета Ищенко). Нервную и не очень на первых порах симпатичную школьную работницу обижали все кому не лень. От учеников, учинивших дурацкий флешмоб, до Полины и Юлии (Марьяна Спивак), мамы Полины, пославшей Леонидовну «в жопу».

Вот и приходится Николаю Николаевичу, чувствующему родственную ему одинокую и интеллигентную душу, напялить белый халат и, эксплуатируя вселенский страх перед самыми экзотическими пандемиями, навести на наглых тинейджеров ужас.

Надо надеяться, что у Николая и Натальи все срастется, угольки взаимной симпатии разгорятся в обжигающую лаву любви. Впрочем, режиссерская манера столь заторможена, что на чувственные пожары надеяться не приходится.

«Мамонты» чем-то напоминают слащавые фильмы конца 1990-х годов, прежде всего «Президента и его внучку» (1999) Тиграна Кеосаяна. Главное достоинство и главный недостаток «Мамонтов» — это Стоянов. Наделенный актерской органикой и одновременно способностью, наработанной в комических шоу, отстраняться от своих персонажей, здесь он идеально играет «кашу-размазню».

Как и Олег Табаков у Кеосаяна, он буквально истекает патокой. Что ж, Леонида Ильича он уже сыграл в сериале «Игры», может и на Бориса нашего Николаевича замахнуться, ежели поступит социальный заказ.

Ведь, несмотря на свой скромный социальный статус, Николай Николаевич — идеальный «добрый президент», который, займи он эту должность, осчастливил бы всех и вся.

Но пока что он пенсионер из областного городка, периодически где-то забывающий мобильный телефон, из-за чего к нему вынуждена мотаться из Москвы встревоженная Юлия. А у нее и так дел невпроворот. То надо срочно сгонять «одним днем» в командировку на некий «ивент». То раскрутить пару «презентаций» за один день. То — если это и шутка, то дурного толка — потешить гостей корпоратива душераздирающей этнической музыкой. Ведь хозяин обслуживаемой фирмы — якут, ему надо угодить.

А еще дочку приходится в одиночку воспитывать. Юля в разводе, от бывшего мужа помощи никакой: опер Роман ютится в ментовском общежитии и вообще устал. Свободного от невнятной работы времени Юле остается ровно на то, чтобы послать Наталью Леонидовну, а тут еще папаша.

Он продает подмосковную квартиру, чтобы купить на вырученные деньги однушку где-то в Новой Москве, а пока что — судя по всему, до конца жизни — поживет у дочери. Облапошенный для начала на «штуку» таксистом-гастарбайтером, он, верящий по неизвестной науке причине в доброту всего рода людского, старательно изображает жертву. Первыми по его душу приходят телефонные мошенники, незаметным движением облегчающие его банковский счет на все хранящиеся там три с половиной миллиона. Обладая менее чем никакими азами компьютерной грамотности, Николай Николаевич берется за неторопливые поиски облапошивших его супостатов.

Кажется, его, изъясняющегося репликами из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», закатали в консервную коробку в разгар перестройки, а выпустили на воздух в наши пусть и не лихие, но во многих отношениях стремные годы. Старикан ничего за эти годы не пережил, не понял, ничему не научился. Кем он, кстати, работал в советское время? Таких мелких, но содержательных подробностей в фильме катастрофически не хватает. Кажется, сценаристы над ними даже не задумывались. Для них важнее абстрактное «сегодня». Абстрактный пенсионер. Абстрактная бизнесвумен Юля, столь же абстрактная Полина, чей бунт против окружающей реальности сводится к закатыванию глаз, косноязычию и перманентному хамству, и ее случайный друг, воплощающий все расхожие стереотипы о хакерах.

Но главная беда сериала заключается в том, что с самого начала ясно: все будет хорошо. Волки возлягут рядом с ягнятами, поколения примирятся на основе семейных ценностей, Юля с Романом обретут друг друга наново, а хилый хакер лишится девственности.

Михаил Трофименков